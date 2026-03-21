Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осасуна» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.88

21 марта 2026 9:00
Осасуна - Жирона
21 мар. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
ТМ (2,5)
Сделать ставку

21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Жирона». Матч в Памплоне начнется в 20:30 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши с 34 очками занимает 11-е место в Примере. «Осасуна» добыла 9 побед, 7 ничьих и потерпела 12 поражений, разница мячей – 33:35.

Последние результаты:

  • 15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1;
  • 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
  • 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.

«Жирона»

«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 31:43.

Предыдущие результаты:

  • 14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;
  • 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
  • 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2.

Очные встречи

  • 10.01.26 «Жирона» – «Осасуна» – 1:0;
  • 13.04.25 «Осасуна» – «Жирона» – 2:1;
  • 29.08.24 «Жирона» – «Осасуна» – 4:0.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Жирона»

Матч двух соседей-середняков, которые ни на что особо не претендуют. От зоны еврокубков команды отстают на 7 очков, зону вылета опережают на 8. Однако до конца сезона еще 10 туров, поэтому небольшая серия побед может приблизить любую из команд к заветной топ-6, а вот серия поражений – отбросить к аутсайдерам.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.88.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

1.88
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 