21 мар. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 29 тур
21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Жирона». Матч в Памплоне начнется в 20:30 (мск).
«Осасуна»
Команда Алессио Лиши с 34 очками занимает 11-е место в Примере. «Осасуна» добыла 9 побед, 7 ничьих и потерпела 12 поражений, разница мячей – 33:35.
Последние результаты:
- 15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1;
- 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
- 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.
«Жирона»
«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 31:43.
Предыдущие результаты:
- 14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;
- 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
- 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2.
Очные встречи
- 10.01.26 «Жирона» – «Осасуна» – 1:0;
- 13.04.25 «Осасуна» – «Жирона» – 2:1;
- 29.08.24 «Жирона» – «Осасуна» – 4:0.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Жирона»
Матч двух соседей-середняков, которые ни на что особо не претендуют. От зоны еврокубков команды отстают на 7 очков, зону вылета опережают на 8. Однако до конца сезона еще 10 туров, поэтому небольшая серия побед может приблизить любую из команд к заветной топ-6, а вот серия поражений – отбросить к аутсайдерам.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.88.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.