21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Жирона». Матч в Памплоне начнется в 20:30 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши с 34 очками занимает 11-е место в Примере. «Осасуна» добыла 9 побед, 7 ничьих и потерпела 12 поражений, разница мячей – 33:35.

Последние результаты:

15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1;

07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;

01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.

«Жирона»

«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 31:43.

Предыдущие результаты:

14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;

07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;

01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2.

Очные встречи

10.01.26 «Жирона» – «Осасуна» – 1:0;

13.04.25 «Осасуна» – «Жирона» – 2:1;

29.08.24 «Жирона» – «Осасуна» – 4:0.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Жирона»

Матч двух соседей-середняков, которые ни на что особо не претендуют. От зоны еврокубков команды отстают на 7 очков, зону вылета опережают на 8. Однако до конца сезона еще 10 туров, поэтому небольшая серия побед может приблизить любую из команд к заветной топ-6, а вот серия поражений – отбросить к аутсайдерам.