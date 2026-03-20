«Ницца» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.65

20 марта 2026 10:36
Ницца - ПСЖ
21 мар. 2026, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку

21 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Ницца» примет «ПСЖ». Хозяева находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание. Гости уверенно лидируют в чемпионате, несмотря на нестабильные результаты в последних турах.

«Ницца»

Ницца переживает непростой сезон и находится в опасной близости от зоны вылета. После 26 туров команда набрала 27 очков и занимает 15-е место, опережая зону стыков всего на 2 очка. При этом дома «Ницца» выступает уверенно: не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Софиан Диоп, на счету которого 9 голов в 33 матчах.

«ПСЖ»

Парижане уверенно лидируют в чемпионате, но в последнее время допускают осечки. После 25 туров (у ПСЖ матч в запасе) команда набрала 57 очков и занимает 1-е место, имея лучшую атаку (54 гола) и лучшую разницу мячей (+32). ПСЖ забивает в 14 последних матчах и в 11 последних играх Лиги 1. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Усман Дембеле, забивший 14 голов в 32 матчах. В прошлом туре парижане неожиданно уступили «Монако» (1:3).

Факты о командах:

«Ницца»

  • 15-е место в Лиге 1, 27 очков (в 2 очках от зоны стыков)

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.60 пропущено

  • Лучший бомбардир – Софиан Диоп (9 голов)

«ПСЖ»

  • 1-е место в Лиге 1, 57 очков (матч в запасе)

  • Лучшая атака (54 гола) и разница мячей (+32)

  • Забивает в 14 последних матчах

  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.40 пропущено

  • Лучший бомбардир – Усман Дембеле (14 голов)

История личных встреч

«ПСЖ» имеет преимущество в противостоянии с «Ниццей». Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в гостях против этого соперника и забивает в 8 последних встречах. При этом «Ницца» также стабильно забивает парижанам в 5 из 7 последних матчей. В текущем сезоне 1 ноября 2025 года «ПСЖ» дома обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»

«Ницца» отчаянно борется за выживание и делает ставку на домашние матчи. Команда неплохо выступает на своем поле и имеет хорошую статистику в плане голов в личных встречах с парижанами.

«ПСЖ» остается фаворитом, но в последних матчах команда действует нестабильно в обороне (7 пропущенных за 5 игр). При этом атака парижан продолжает работать – 2.40 гола за матч в последних пяти играх.

Учитывая, что «ПСЖ» стабильно забивает в каждом матче, а «Ницца» дома способна огрызаться, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. Оборона парижан в последнее время не выглядит непробиваемой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5

1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца
