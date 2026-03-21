21 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся две симпатичные и что называется играющие команды – «Лидс» примет на «Элланд Роуд» лондонский «Брентфорд».

«Лидс»

«Павлины» отчаянно цепляются за место в Премьер-лиге, но пока подопечным Даниэля Фарке удалось оторваться от зоны вылета всего лишь на три очка. Нервы на пределе и работа еще не сделана.

Последние три игры:

Кристал Пэлас – Лидс 0:0

Лидс – Норвич 3:0 (Кубок Англии)

Лидс – Сандерленд 0:1

«Брентфорд»

«Пчелы» посрамили всех скептиков, которые утверждали, что «Брентфорду» не светит ровным счетом ничего после ухода тренера Томаса Франка в «Тоттенхэм» и форвардов Мбемо с Висса («МЮ» и «Ньюкасл» соответственно).

Как результат, возглавивший команду «человек из системы» Кит Эндрюс создал один из самых симпатичных коллективов в АПЛ, а ушедших нападающих с лихвой заменил «ноунейм» Игор Тьяго, который уже вызывается в сборную Бразилии. «Брентфорд» идет седьмым и претендует на место в еврокубках.

Последние три игры:

Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2

Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа ВХЮ по пенальти)

Борнмут – Брентфорд 0:0

Очные встречи

Брентфорд – Лидс 1:1

Лидс – Брентфорд 0:0

Брентфорд – Лидс 5:2

Прогноз на матч «Лидс» – «Брентфорд»

Дома «Лидс» традиционно агрессивен и нацелен на ворота соперника. Впрочем, и «Брентфорд» отнюдь не парни робкого десятка, к тому же с новоиспеченным страйкером «Селесао» в составе. Ждем яркого футбола на «Элланд Роуд».

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,66. Прогноз на счет – 2:2.