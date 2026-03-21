21 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся две симпатичные и что называется играющие команды – «Лидс» примет на «Элланд Роуд» лондонский «Брентфорд».
«Лидс»
«Павлины» отчаянно цепляются за место в Премьер-лиге, но пока подопечным Даниэля Фарке удалось оторваться от зоны вылета всего лишь на три очка. Нервы на пределе и работа еще не сделана.
Последние три игры:
- Кристал Пэлас – Лидс 0:0
- Лидс – Норвич 3:0 (Кубок Англии)
- Лидс – Сандерленд 0:1
«Брентфорд»
«Пчелы» посрамили всех скептиков, которые утверждали, что «Брентфорду» не светит ровным счетом ничего после ухода тренера Томаса Франка в «Тоттенхэм» и форвардов Мбемо с Висса («МЮ» и «Ньюкасл» соответственно).
Как результат, возглавивший команду «человек из системы» Кит Эндрюс создал один из самых симпатичных коллективов в АПЛ, а ушедших нападающих с лихвой заменил «ноунейм» Игор Тьяго, который уже вызывается в сборную Бразилии. «Брентфорд» идет седьмым и претендует на место в еврокубках.
Последние три игры:
- Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
- Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа ВХЮ по пенальти)
- Борнмут – Брентфорд 0:0
Очные встречи
- Брентфорд – Лидс 1:1
- Лидс – Брентфорд 0:0
- Брентфорд – Лидс 5:2
Прогноз на матч «Лидс» – «Брентфорд»
Дома «Лидс» традиционно агрессивен и нацелен на ворота соперника. Впрочем, и «Брентфорд» отнюдь не парни робкого десятка, к тому же с новоиспеченным страйкером «Селесао» в составе. Ждем яркого футбола на «Элланд Роуд».
Прогноз: обе забьют, кеф – 1,66. Прогноз на счет – 2:2.