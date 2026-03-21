«Лидс» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.66

21 марта 2026 8:34
Лидс - Брентфорд
21 мар. 2026, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 31 тур
1.66
Обе забьют
21 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся две симпатичные и что называется играющие команды – «Лидс» примет на «Элланд Роуд» лондонский «Брентфорд».

«Лидс»

«Павлины» отчаянно цепляются за место в Премьер-лиге, но пока подопечным Даниэля Фарке удалось оторваться от зоны вылета всего лишь на три очка. Нервы на пределе и работа еще не сделана.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Лидс 0:0
  • Лидс – Норвич 3:0 (Кубок Англии)
  • Лидс – Сандерленд 0:1

«Брентфорд»

«Пчелы» посрамили всех скептиков, которые утверждали, что «Брентфорду» не светит ровным счетом ничего после ухода тренера Томаса Франка в «Тоттенхэм» и форвардов Мбемо с Висса («МЮ» и «Ньюкасл» соответственно).

Как результат, возглавивший команду «человек из системы» Кит Эндрюс создал один из самых симпатичных коллективов в АПЛ, а ушедших нападающих с лихвой заменил «ноунейм» Игор Тьяго, который уже вызывается в сборную Бразилии. «Брентфорд» идет седьмым и претендует на место в еврокубках.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
  • Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа ВХЮ по пенальти)
  • Борнмут – Брентфорд 0:0

Очные встречи

  • Брентфорд – Лидс 1:1
  • Лидс – Брентфорд 0:0
  • Брентфорд – Лидс 5:2

Прогноз на матч «Лидс» – «Брентфорд»

Дома «Лидс» традиционно агрессивен и нацелен на ворота соперника. Впрочем, и «Брентфорд» отнюдь не парни робкого десятка, к тому же с новоиспеченным страйкером «Селесао» в составе. Ждем яркого футбола на «Элланд Роуд».

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,66. Прогноз на счет – 2:2.

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
18+
