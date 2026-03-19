20 марта в 29-м туре Ла Лиги «Вильярреал» примет «Реал Сосьедад». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы с мощной атакой. Хозяева имеют отличную домашнюю форму, гости стабильно забивают и имеют историческое преимущество на выезде.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» занимает 4-е место и находится в отличной форме, одержав 3 победы подряд в последних домашних матчах. Команда забивает в 8 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Жорж Микаутадзе с 10 голами – лидер атак. Оборона «Вильярреала» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем.

«Реал Сосьедад»

Баски занимают 7-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 13 последних матчах и в 18 последних в целом (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Микель Ойарсабаль с 14 голами – лидер атак. Оборона «Сосьедада» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Вильярреалу» в 6 из 8 последних выездных встреч и забивают в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Вильярреал»

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

Матч двух команд с мощной атакой и нестабильной обороной. «Вильярреал» имеет преимущество домашних стен. «Реал Сосьедад» стабильно забивает и имеет историческое преимущество на выезде. Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендованные ставки: