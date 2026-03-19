«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.68

19 марта 2026 9:26
Вильярреал - Реал Сосьедад
20 мар. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 29 тур
20 марта в 29-м туре Ла Лиги «Вильярреал» примет «Реал Сосьедад». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы с мощной атакой. Хозяева имеют отличную домашнюю форму, гости стабильно забивают и имеют историческое преимущество на выезде.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» занимает 4-е место и находится в отличной форме, одержав 3 победы подряд в последних домашних матчах. Команда забивает в 8 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Жорж Микаутадзе с 10 голами – лидер атак. Оборона «Вильярреала» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем.

«Реал Сосьедад»

Баски занимают 7-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 13 последних матчах и в 18 последних в целом (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Микель Ойарсабаль с 14 голами – лидер атак. Оборона «Сосьедада» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Вильярреалу» в 6 из 8 последних выездных встреч и забивают в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • 3 победы подряд дома.
  • Забивает в 8 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 4-е место в турнире (55 очков).

«Реал Сосьедад»

  • Забивает в 13 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Вильярреалу» в 6 из 8 последних выездных встреч.
  • 7-е место в турнире (38 очков).

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

Матч двух команд с мощной атакой и нестабильной обороной. «Вильярреал» имеет преимущество домашних стен. «Реал Сосьедад» стабильно забивает и имеет историческое преимущество на выезде. Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.68.
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
