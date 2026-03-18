Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Палмейрас» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.55

18 марта 2026 9:00
Палмейрас - Ботафого
19 мар. 2026, четверг 01:00 | Бразилия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку

19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» примет «Ботафого». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой, и аутсайдера, переживающего кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и отличную форму.

«Палмейрас»

«Зеленые» занимают 2-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда имеет лучшие показатели в лиге: лучшую разницу мячей (+7) и больше всех забитых голов (14). «Палмейрас» забивает в 9 последних матчах и в 11 последних в целом (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Хосе Лопес с 10 голами – лидер атак. Оборона хозяев надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева забивают «Ботафого» в 5 из 7 последних очных встреч и не пропускают в 3 последних.

«Ботафого»

Гости занимают 17-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 3 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Данило с 5 голами – лидер атак. «Ботафого» пропускает в 4 последних матчах и выглядит безнадежно.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • Лучшая атака (14 голов) и лучшая разница мячей (+7).
  • Забивает в 9 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 2-е место в турнире (13 очков).

«Ботафого»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 17-е место в турнире (3 очка).

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

«Палмейрас» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Ботафого» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Палмейраса» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.55.
  • «Палмейрас» не пропустит

1.55
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Ботафого Палмейрас
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 