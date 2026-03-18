19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» примет «Ботафого». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой, и аутсайдера, переживающего кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и отличную форму.

«Палмейрас»

«Зеленые» занимают 2-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда имеет лучшие показатели в лиге: лучшую разницу мячей (+7) и больше всех забитых голов (14). «Палмейрас» забивает в 9 последних матчах и в 11 последних в целом (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Хосе Лопес с 10 голами – лидер атак. Оборона хозяев надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева забивают «Ботафого» в 5 из 7 последних очных встреч и не пропускают в 3 последних.

«Ботафого»

Гости занимают 17-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 3 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Данило с 5 голами – лидер атак. «Ботафого» пропускает в 4 последних матчах и выглядит безнадежно.

Факты о командах

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

«Палмейрас» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Ботафого» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Палмейраса» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки: