14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги лидер чемпионата «Галатасарай» примет «Истанбул». Это противостояние гранда, штампующего победы и обладающего лучшей атакой лиги, и крепкого середняка, демонстрирующего мощную атаку, но имеющего проблемы в обороне.
«Галатасарай»
Стамбульцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (19), лучшую разницу мячей (+41) и больше всех забитых голов (59). «Галатасарай» забивает в 5 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Виктор Осимхен с 18 голами – лидер атак. Оборона хозяев надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева побеждают «Истанбул» в 4 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.
«Истанбул»
Гости занимают 5-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 14 последних матчах (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Эльдор Шомуродов с 17 голами – лидер атак. Однако оборона «Истанбула» нестабильна – пропуски в 7 из 9 последних матчей и 1.80 пропуска в среднем. Гости побеждают в 4 последних выездных матчах, что говорит о силе на чужом поле.
Факты о командах:
«Галатасарай»
- Лидер чемпионата (61 очко).
- Лучшая атака (59 голов) и лучшая разница мячей (+41).
- Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Побеждает «Истанбул» в 4 последних очных встречах.
«Истанбул»
- Забивает в 14 последних матчах (2.00 в среднем).
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.80 в среднем).
- Побеждает в 4 последних выездных матчах.
- 5-е место в турнире (42 очка).
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Истанбул»
«Галатасарай» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Истанбул» мощно атакует, но много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах и обладают лучшей атакой, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Галатасарая» в результативном матче.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.58.
- Обе забьют – ДА