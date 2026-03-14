«Галатасарай» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.58

14 марта 2026 10:00
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
14 мар. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 26 тур
1.58
Победа «Галатасарая»
14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги лидер чемпионата «Галатасарай» примет «Истанбул». Это противостояние гранда, штампующего победы и обладающего лучшей атакой лиги, и крепкого середняка, демонстрирующего мощную атаку, но имеющего проблемы в обороне.

«Галатасарай»

Стамбульцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (19), лучшую разницу мячей (+41) и больше всех забитых голов (59). «Галатасарай» забивает в 5 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Виктор Осимхен с 18 голами – лидер атак. Оборона хозяев надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева побеждают «Истанбул» в 4 последних очных встречах и забивают в 10 последних матчах.

«Истанбул»

Гости занимают 5-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 14 последних матчах (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Эльдор Шомуродов с 17 голами – лидер атак. Однако оборона «Истанбула» нестабильна – пропуски в 7 из 9 последних матчей и 1.80 пропуска в среднем. Гости побеждают в 4 последних выездных матчах, что говорит о силе на чужом поле.

Факты о командах:

«Галатасарай»

  • Лидер чемпионата (61 очко).
  • Лучшая атака (59 голов) и лучшая разница мячей (+41).
  • Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Побеждает «Истанбул» в 4 последних очных встречах.
  • 1-е место в турнире (61 очко).

«Истанбул»

  • Забивает в 14 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Побеждает в 4 последних выездных матчах.
  • 5-е место в турнире (42 очка).

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Истанбул»

«Галатасарай» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Истанбул» мощно атакует, но много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах и обладают лучшей атакой, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Галатасарая» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.58.
  • Обе забьют – ДА

1.58
Победа «Галатасарая»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Галатасарай
