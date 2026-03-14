«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.68

14 марта 2026 9:35
Штутгарт - РБ Лейпциг
15 мар. 2026, воскресенье 21:30 | Германия. Бундеслига, 26 тур
1.68
Обе забьют – ДА и тотал больше 2.5
15 марта в 26-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в отличной форме. Хозяева имеют мощную атаку и историческое преимущество на своем поле, гости также стабильно забивают и не проигрывают.

«Штутгарт»

Швабы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 4 последних матчах и в 11 из 13 последних. Команда забивает в 10 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 забитых мячей). Дениз Ундав с 20 голами – лидер атак. Оборона «Штутгарта» нестабильна – пропуски в 7 из 9 последних матчей и 1.60 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «РБ Лейпциг» в 3 последних очных матчах дома и забивают в 8 последних встречах.

«РБ Лейпциг»

«Быки» занимают 5-е место и также находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 13 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Кристоф Баумгартнер с 14 голами – лидер атак. Оборона «Лейпцига» нестабильна – пропуски в 7 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Важный фактор – гости забивают «Штутгарту» в 14 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Штутгарт»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Побеждает «РБ Лейпциг» в 3 последних очных матчах дома.
  • 4-е место в турнире (47 очков).

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 13 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 7 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Забивает «Штутгарту» в 14 последних очных встречах.
  • 5-е место в турнире (47 очков).

Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

Матч двух равных команд с мощной атакой и нестабильной обороной. «Штутгарт» имеет историческое преимущество на своем поле. «РБ Лейпциг» стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА и тотал больше 2.5– коэффициент 1.68

Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Штутгарт
