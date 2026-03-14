15 марта в 26-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в отличной форме. Хозяева имеют мощную атаку и историческое преимущество на своем поле, гости также стабильно забивают и не проигрывают.

«Штутгарт»

Швабы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 4 последних матчах и в 11 из 13 последних. Команда забивает в 10 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 забитых мячей). Дениз Ундав с 20 голами – лидер атак. Оборона «Штутгарта» нестабильна – пропуски в 7 из 9 последних матчей и 1.60 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «РБ Лейпциг» в 3 последних очных матчах дома и забивают в 8 последних встречах.

«РБ Лейпциг»

«Быки» занимают 5-е место и также находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 13 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Кристоф Баумгартнер с 14 голами – лидер атак. Оборона «Лейпцига» нестабильна – пропуски в 7 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Важный фактор – гости забивают «Штутгарту» в 14 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

Матч двух равных команд с мощной атакой и нестабильной обороной. «Штутгарт» имеет историческое преимущество на своем поле. «РБ Лейпциг» стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

