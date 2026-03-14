14 марта 2026 8:45
Вест Хэм - Манчестер Сити
14 мар. 2026, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
13 марта в 30-м туре АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Матч в Лондоне начнется в 23:00 (мск).
«Вест Хэм»
Команда Нуну Эшпириту Санту с 28 очками занимает 18-е место в АПЛ. «Вест Хэм» добыл 7 побед, 7 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 35:54.
Последние результаты:
- 09.03.26 «Вест Хэм» – «Брентфорд» – 2:2, пен. 5:3;
- 04.03.26 «Фулхэм» – «Вест Хэм» – 0:1;
- 28.02.26 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 5:2.
«Манчестер Сити»
«МС» набрал 60 очков и занимает 2-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 18 побед, 6 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 59:27.
Предыдущие результаты:
- 11.03.26 «Реал» – «МС» – 3:0;
- 07.03.26 «Ньюкасл» – «МС» – 1:3;
- 04.03.26 «МС» – «Ноттингем Форест» – 2:2.
Очные встречи
- 20.12.25 «МС» – «Вест Хэм» – 3:0;
- 04.01.25 «МС» – «Вест Хэм» – 4:1;
- 31.08.24 «Вест Хэм» – «МС» – 1:3.
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Горожане» на неделе потерпели разгромное поражение от «Реала» в Лиге чемпионов (0:3). Могло быть еще хуже, но Винисиус не забил пенальти. Уже на следующей неделе команды сыграют ответный матч. Наверняка подопечные Гвардиолы всеми мыслями будут именно в той игре – в этом шанс лондонцев.
- Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.60.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.50.