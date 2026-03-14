«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.60

14 марта 2026 8:45
Вест Хэм - Манчестер Сити
14 мар. 2026, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
1.60
Обе забьют – да
Сделать ставку

13 марта в 30-м туре АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Матч в Лондоне начнется в 23:00 (мск).

«Вест Хэм»

Команда Нуну Эшпириту Санту с 28 очками занимает 18-е место в АПЛ. «Вест Хэм» добыл 7 побед, 7 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 35:54.

Последние результаты:

  • 09.03.26 «Вест Хэм» – «Брентфорд» – 2:2, пен. 5:3;
  • 04.03.26 «Фулхэм» – «Вест Хэм» – 0:1;
  • 28.02.26 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 5:2.

«Манчестер Сити»

«МС» набрал 60 очков и занимает 2-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 18 побед, 6 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 59:27.

Предыдущие результаты:

  • 11.03.26 «Реал» – «МС» – 3:0;
  • 07.03.26 «Ньюкасл» – «МС» – 1:3;
  • 04.03.26 «МС» – «Ноттингем Форест» – 2:2.

Очные встречи

  • 20.12.25 «МС» – «Вест Хэм» – 3:0;
  • 04.01.25 «МС» – «Вест Хэм» – 4:1;
  • 31.08.24 «Вест Хэм» – «МС» – 1:3.

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Горожане» на неделе потерпели разгромное поражение от «Реала» в Лиге чемпионов (0:3). Могло быть еще хуже, но Винисиус не забил пенальти. Уже на следующей неделе команды сыграют ответный матч. Наверняка подопечные Гвардиолы всеми мыслями будут именно в той игре – в этом шанс лондонцев.

  • Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.50.

Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм
Другие прогнозы
15.03.2026
14:00
1.72
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон - Ахмат
Обе забьют – ДА
15.03.2026
14:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр - Рух
Победа «Эпицентра»
15.03.2026
14:15
2.12
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте - Утрехт
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
14:30
1.66
Италия. Серия А, 29 тур
Верона - Дженоа
Победа «Дженоа» с форой 0
15.03.2026
15:00
1.43
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа - Сокол
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
15:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга - Челябинск
Победа «Волги»
