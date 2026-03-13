Введите ваш ник на сайте
«Спартак» Кострома – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.72

13 марта 2026 10:29
Спартак К - Чайка
14 мар. 2026, суббота 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 24 тур
1.72
Победа «Спартака» с форой -1
14 марта 2026 года в 18:30 по Москве состоится поединок 24-го тура российской Первой лиги. «Спартак» из Костромы в Химках встретится с «Чайкой».

«Спартак» Кострома

«Спартак» Евгения Таранухина лихо освоился в Первой лиге и идет в числе претендентов за прямое повышение в РПЛ. Отставание от «Урала», занимающего вторую строчку составляет 6 очков. «Красно-белым» пора перестать допускать осечки, если скромная команда и правда собирается сотворить большую сенсацию.

Последние три игры:

  • Челябинск – Спартак Кострома 3:3
  • Спартак Кострома – Ротор 1:1
  • Спартак Кострома – Космос 5:0

«Чайка»

«Чайка» бывшего «спартаковца» (правда, «Спартак» – московский) Дмитрия Комбарова – главный аутсайдер Первой лиги. Команда из Песчанокопского набрала жалкие 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Причем любопытно, что в прошлом туре «Чайке» довелось рубиться с еще одним «обитателем дна» – саратовским «Соколом». В итоге именно команда Комбарова вышла победителем из битвы двух аутсайдеров лиги.

Последние три игры:

  • Чайка – Сокол 1:0
  • Чайка – СКА-Хабаровск 1:3
  • Чайка – Крылья Советов 3:5

Очные встречи

  • Чайка – Спартак Кострома 2:4
  • Чайка – Спартак Кострома 1:2
  • Спартак Кострома – Чайка 1:1

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Чайка»

Фаворит очевиден. «Спартак» идет в группе лидеров и не имеет права терять очки в играх с соперниками уровня «Чайки». Полагаем, что «красно-белые» оправдают свой статус и сделают это с приличным запасом.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент – 1,72. Прогноз на счет – 3:1.

1.72
Победа «Спартака» с форой -1
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Чайка Спартак К
