14 марта 2026 года в 18:30 по Москве состоится поединок 24-го тура российской Первой лиги. «Спартак» из Костромы в Химках встретится с «Чайкой».

«Спартак» Кострома

«Спартак» Евгения Таранухина лихо освоился в Первой лиге и идет в числе претендентов за прямое повышение в РПЛ. Отставание от «Урала», занимающего вторую строчку составляет 6 очков. «Красно-белым» пора перестать допускать осечки, если скромная команда и правда собирается сотворить большую сенсацию.

Последние три игры:

Челябинск – Спартак Кострома 3:3

Спартак Кострома – Ротор 1:1

Спартак Кострома – Космос 5:0

«Чайка»

«Чайка» бывшего «спартаковца» (правда, «Спартак» – московский) Дмитрия Комбарова – главный аутсайдер Первой лиги. Команда из Песчанокопского набрала жалкие 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Причем любопытно, что в прошлом туре «Чайке» довелось рубиться с еще одним «обитателем дна» – саратовским «Соколом». В итоге именно команда Комбарова вышла победителем из битвы двух аутсайдеров лиги.

Последние три игры:

Чайка – Сокол 1:0

Чайка – СКА-Хабаровск 1:3

Чайка – Крылья Советов 3:5

Очные встречи

Чайка – Спартак Кострома 2:4

Чайка – Спартак Кострома 1:2

Спартак Кострома – Чайка 1:1

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Чайка»

Фаворит очевиден. «Спартак» идет в группе лидеров и не имеет права терять очки в играх с соперниками уровня «Чайки». Полагаем, что «красно-белые» оправдают свой статус и сделают это с приличным запасом.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент – 1,72. Прогноз на счет – 3:1.