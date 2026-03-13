14 марта 2026 года в 18:30 по Москве состоится поединок 24-го тура российской Первой лиги. «Спартак» из Костромы в Химках встретится с «Чайкой».
«Спартак» Кострома
«Спартак» Евгения Таранухина лихо освоился в Первой лиге и идет в числе претендентов за прямое повышение в РПЛ. Отставание от «Урала», занимающего вторую строчку составляет 6 очков. «Красно-белым» пора перестать допускать осечки, если скромная команда и правда собирается сотворить большую сенсацию.
Последние три игры:
- Челябинск – Спартак Кострома 3:3
- Спартак Кострома – Ротор 1:1
- Спартак Кострома – Космос 5:0
«Чайка»
«Чайка» бывшего «спартаковца» (правда, «Спартак» – московский) Дмитрия Комбарова – главный аутсайдер Первой лиги. Команда из Песчанокопского набрала жалкие 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Причем любопытно, что в прошлом туре «Чайке» довелось рубиться с еще одним «обитателем дна» – саратовским «Соколом». В итоге именно команда Комбарова вышла победителем из битвы двух аутсайдеров лиги.
Последние три игры:
- Чайка – Сокол 1:0
- Чайка – СКА-Хабаровск 1:3
- Чайка – Крылья Советов 3:5
Очные встречи
- Чайка – Спартак Кострома 2:4
- Чайка – Спартак Кострома 1:2
- Спартак Кострома – Чайка 1:1
Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Чайка»
Фаворит очевиден. «Спартак» идет в группе лидеров и не имеет права терять очки в играх с соперниками уровня «Чайки». Полагаем, что «красно-белые» оправдают свой статус и сделают это с приличным запасом.
Прогноз: победа «Спартака» с форой -1, коэффициент – 1,72. Прогноз на счет – 3:1.