8 марта в 19 туре чемпионата Украины «Полесье» примет «Динамо» Киев. Это один из самых интересных матчей тура: команды находятся в верхней части таблицы и подходят к встрече на сериях побед. Хозяева хороши в атаке и стабильно забивают, но гости выглядят еще мощнее по качеству игры и надежнее действуют в обороне.

«Полесье»

После 18 туров «Полесье» набрало 36 очков и занимает 3 место. В прошлом туре команда уверенно обыграла ЛНЗ со счетом 3:1 и продлила серию побед в чемпионате до трех матчей.

«Полесье» забивает уже 11 матчей подряд, а в последних пяти играх команда отличилась 10 раз. Лучший бомбардир – Николай Гайдучик, у которого 9 голов в 25 матчах. При этом оборона не всегда безупречна: в последних пяти встречах команда пропустила 6 мячей.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев после 18 туров идет на 4 месте с 32 очками, но по форме выглядит очень убедительно. Команда выиграла 4 последних матча в чемпионате, а с учетом всех турниров победная серия стала еще длиннее.

В прошлом туре киевляне разгромили «Эпицентр» 4:0. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей и пропустила только 3. Лучший бомбардир – Эдуардо Герреро, на его счету 7 голов в 24 матчах. Важный плюс гостей – серия сухих матчей и высокая результативность впереди.

Факты о командах

«Полесье»

Побеждает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 11 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Динамо» Киев

Побеждает в 7 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Полесью» в 5 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Полесье» – «Динамо» Киев

Матч должен получиться плотным, потому что обе команды находятся в хорошей форме. «Полесье» активно играет впереди и дома способно навязать высокий темп, но у хозяев есть проблемы в обороне, которыми «Динамо» может воспользоваться. Киевская команда сейчас выглядит более цельно: она лучше держит баланс между атакой и защитой и стабильнее проводит большие матчи.

Наиболее логичным вариантом выглядит сценарий, в котором гости как минимум не проиграют, а сама игра получится результативной. «Полесье» тоже имеет хорошие шансы на свой гол, учитывая текущую серию в атаке.

Рекомендованные ставки: