8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Ренн». Команды подходят к игре с разной динамикой результатов: хозяева пытаются прервать серию без побед, а гости, наоборот, набрали хороший ход и ведут борьбу за еврокубковые позиции. При этом «Ницца» традиционно уверенно играет на своем поле, что делает встречу достаточно непредсказуемой.

«Ницца»

«Ницца» занимает 15 место с 24 очками после 24 туров. Команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, однако дома продолжает выступать достаточно стабильно и не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд.

В последних пяти встречах «Ницца» забила 3 мяча и пропустила 6. Лучшим бомбардиром команды остается Софиан Диоп, на его счету 9 голов в 31 матче. Основная проблема хозяев – низкая результативность: в среднем всего 0.60 гола за матч на отрезке последних пяти игр.

«Ренн»

«Ренн» идет на 7 месте с 40 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Команда выиграла три последних матча чемпионата и стабильно забивает – серия голов в Лиге 1 достигла четырех матчей подряд.

В последних пяти играх «Ренн» забил 8 мячей и пропустил 7. Лучшим бомбардиром является Эстебан Леполь, который забил 12 голов в 27 матчах. Команда активно играет впереди, но оборона не всегда действует безошибочно.

Факты о командах

«Ницца»

Не проигрывает дома в 7 последних матчах

Побеждает «Ренн» в 3 последних домашних очных матчах

В среднем: 0.60 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

«Ренн»

Побеждает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 4 последних матчах Лиги 1

В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Ницце» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ницца» – «Ренн»

Матч обещает получиться напряженным. «Ницца» традиционно надежнее играет на своем поле и редко проигрывает дома, но текущая форма команды в атаке вызывает вопросы. «Ренн» же находится на более позитивной серии и выглядит опаснее впереди.

Скорее всего, гости будут больше владеть инициативой, однако хозяева способны компенсировать это плотной игрой в обороне. В таких условиях наиболее вероятным выглядит осторожный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: