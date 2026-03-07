Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ницца» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.25

07 марта 2026 10:07
Ницца - Ренн
08 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Ренн». Команды подходят к игре с разной динамикой результатов: хозяева пытаются прервать серию без побед, а гости, наоборот, набрали хороший ход и ведут борьбу за еврокубковые позиции. При этом «Ницца» традиционно уверенно играет на своем поле, что делает встречу достаточно непредсказуемой.

«Ницца»

«Ницца» занимает 15 место с 24 очками после 24 туров. Команда не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата, однако дома продолжает выступать достаточно стабильно и не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд.

В последних пяти встречах «Ницца» забила 3 мяча и пропустила 6. Лучшим бомбардиром команды остается Софиан Диоп, на его счету 9 голов в 31 матче. Основная проблема хозяев – низкая результативность: в среднем всего 0.60 гола за матч на отрезке последних пяти игр.

«Ренн»

«Ренн» идет на 7 месте с 40 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Команда выиграла три последних матча чемпионата и стабильно забивает – серия голов в Лиге 1 достигла четырех матчей подряд.

В последних пяти играх «Ренн» забил 8 мячей и пропустил 7. Лучшим бомбардиром является Эстебан Леполь, который забил 12 голов в 27 матчах. Команда активно играет впереди, но оборона не всегда действует безошибочно.

Факты о командах

«Ницца»

  • Не проигрывает дома в 7 последних матчах
  • Побеждает «Ренн» в 3 последних домашних очных матчах
  • В среднем: 0.60 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

«Ренн»

  • Побеждает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 4 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Ницце» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ницца» – «Ренн»

Матч обещает получиться напряженным. «Ницца» традиционно надежнее играет на своем поле и редко проигрывает дома, но текущая форма команды в атаке вызывает вопросы. «Ренн» же находится на более позитивной серии и выглядит опаснее впереди.

Скорее всего, гости будут больше владеть инициативой, однако хозяева способны компенсировать это плотной игрой в обороне. В таких условиях наиболее вероятным выглядит осторожный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 2.25
  • «Ренн» не проиграет

2.25
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Ренн Ницца
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 