8 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Алавес». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 29 очками занимает 15-е место. «Валенсия» добыла 7 побед, 8 ничьих и потерпела 11 поражений, разница мячей – 27:39.

Последние результаты:

01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;

22.02.26 «Вильярреал» – «Валенсия» – 2:1;

15.02.26 «Леванте» – «Валенсия» – 0:2.

«Алавес»

«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место. Всего пару дней назад в команде сменился тренер – Кике Санчес Флорес пришел вместо Эдуардо Коудета, который, по слухам, возглавит «Ривер Плейт».

Предыдущие результаты:

27.02.26 «Леванте» – «Алавес» – 2:0;

23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2;

14.02.26 «Севилья» – «Алавес» – 1:1.

Очные встречи

20.10.25 «Алавес» – «Валенсия» – 0:0;

14.05.25 «Алавес» – «Валенсия» – 1:0;

22.12.24 «Валенсия» – «Алавес» – 2:2.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»

В последний раз «Алавес» проиграл «Валенсии» в официальном матче летом 2021 года. Хорошая статистика, чего не скажешь о последних результатах – 2 очка в 4 турах. А тут еще и тренерская чехарда перед матчем. Левантийцы, кажется, готовы прервать 5-летнюю серию без побед против басков.