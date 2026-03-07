07 марта 2026 8:41
Валенсия - Алавес
08 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 27 турПерейти в онлайн матча
8 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Алавес». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).
«Валенсия»
Команда Карлоса Корберана с 29 очками занимает 15-е место. «Валенсия» добыла 7 побед, 8 ничьих и потерпела 11 поражений, разница мячей – 27:39.
Последние результаты:
- 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;
- 22.02.26 «Вильярреал» – «Валенсия» – 2:1;
- 15.02.26 «Леванте» – «Валенсия» – 0:2.
«Алавес»
«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место. Всего пару дней назад в команде сменился тренер – Кике Санчес Флорес пришел вместо Эдуардо Коудета, который, по слухам, возглавит «Ривер Плейт».
Предыдущие результаты:
- 27.02.26 «Леванте» – «Алавес» – 2:0;
- 23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2;
- 14.02.26 «Севилья» – «Алавес» – 1:1.
Очные встречи
- 20.10.25 «Алавес» – «Валенсия» – 0:0;
- 14.05.25 «Алавес» – «Валенсия» – 1:0;
- 22.12.24 «Валенсия» – «Алавес» – 2:2.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»
В последний раз «Алавес» проиграл «Валенсии» в официальном матче летом 2021 года. Хорошая статистика, чего не скажешь о последних результатах – 2 очка в 4 турах. А тут еще и тренерская чехарда перед матчем. Левантийцы, кажется, готовы прервать 5-летнюю серию без побед против басков.
- Прогноз – П1 с кф. 2.08.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.50.