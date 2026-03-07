Введите ваш ник на сайте
«Валенсия» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.08

07 марта 2026 8:41
Валенсия - Алавес
08 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Валенсии»
Сделать ставку

8 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Алавес». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 29 очками занимает 15-е место. «Валенсия» добыла 7 побед, 8 ничьих и потерпела 11 поражений, разница мячей – 27:39.

Последние результаты:

  • 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;
  • 22.02.26 «Вильярреал» – «Валенсия» – 2:1;
  • 15.02.26 «Леванте» – «Валенсия» – 0:2.

«Алавес»

«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место. Всего пару дней назад в команде сменился тренер – Кике Санчес Флорес пришел вместо Эдуардо Коудета, который, по слухам, возглавит «Ривер Плейт».

Предыдущие результаты:

  • 27.02.26 «Леванте» – «Алавес» – 2:0;
  • 23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2;
  • 14.02.26 «Севилья» – «Алавес» – 1:1.

Очные встречи

  • 20.10.25 «Алавес» – «Валенсия» – 0:0;
  • 14.05.25 «Алавес» – «Валенсия» – 1:0;
  • 22.12.24 «Валенсия» – «Алавес» – 2:2.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»

В последний раз «Алавес» проиграл «Валенсии» в официальном матче летом 2021 года. Хорошая статистика, чего не скажешь о последних результатах – 2 очка в 4 турах. А тут еще и тренерская чехарда перед матчем. Левантийцы, кажется, готовы прервать 5-летнюю серию без побед против басков.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.08.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.50.

2.08
Победа «Валенсии»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Алавес Валенсия
18+
