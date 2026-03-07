Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.95

07 марта 2026 8:50
Севилья - Райо Вальекано
08 мар. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку

8 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Севилья» и «Райо Вальекано». Матч в Севилье начнется в 20:30 (мск).

«Севилья»

Команда Матиаса Альмейды с 30 очками занимает 13-е место. «Севилья» добыла 8 побед, 6 ничьих и потерпела 12 поражений, разница мячей – 34:41.

Последние результаты:

  • 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2;
  • 22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1;
  • 14.02.26 «Севилья» – «Алавес» – 1:1.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» также набрал 30 очков и занимает 12-е место. Подопечные Иньиго Переса добыли 7 побед, 9 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 26:32.

Предыдущие результаты:

  • 04.03.26 «РВ» – «Овьедо» – 3:0;
  • 28.02.26 «РВ» – «Атлетик» – 1:1;
  • 21.02.26 «Бетис» – «РВ» – 1:1.

Очные встречи

  • 28.09.25 «РВ» – «Севилья» – 0:1;
  • 01.03.25 «РВ» – «Севилья» – 1:1;
  • 24.11.24 «Севилья» – «РВ» – 1:0.

Прогноз на матч «Севилья» – «Райо Вальекано»

Встречаются соседи по турнирной таблице. Обе команды выдали беспроигрышные серии из 4 матчей и оторвались от зоны вылета, но расслабляться рано – подвал всего в 6 очках позади. Соперники в последнее время пристрастились к ничейным результатам – не удивимся мирному исходу и здесь.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.95
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Райо Вальекано Севилья
18+
