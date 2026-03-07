8 марта 2026 года в 19:30 состоится поединок 20-го тура российской Премьер-Лиги. Нас ждет так называемое «дружественное дерби» – встреча московских ЦСКА и «Динамо».
ЦСКА
«Армейцы» реабилитировались за слабенький перфоманс в Грозном и среди недели радостно грохнули «Краснодар» в полуфинале Кубка России (путь РПЛ). Задел в 2 мяча дает неплохие шансы на итоговый успех.
Зимой ЦСКА качественно работал на рынке и укрепил и без того боеспособный состав. От «армейцев» ждут дальнейшего прогресса.
Последние три игры:
- ЦСКА – Краснодар 3:1
- Ахмат – ЦСКА 1:0
- Краснодар – ЦСКА 3:2
«Динамо Москва»
Судя по всему, Ролан Гусев освоился в роли главного тренера «Динамо» за зимнюю паузу. «Бело-голубые» великолепны после рестарта сезона: после легкого выноса «Крыльев Советов» последовал еще более впечатляющий разгром «Спартака» в кубковом дерби.
Последние три игры:
- Динамо М – Спартак 5:2
- Динамо М – Крылья Советов 4:0
- Спартак – Динамо М 1:1
Очные встречи
- Динамо М – ЦСКА 1:3
- Динамо М – ЦСКА 0:0
- ЦСКА – Динамо М 3:1
Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо Москва»
Очные матчи ЦСКА и «Динамо» крайне редко вызывают зевоту. Полагаем, что публика будь то на стадионе или у экранов ТВ не заскучает и на этот раз. «Армейцы» отнюдь не безгрешны в обороне, а «Динамо» и вовсе играет как самая яркая команда РПЛ прямо сейчас, максимально лихо стартовав в весенней части кампании. У нас есть все шансы увидеть веселый футбол в предпраздничный выходной.
Прогноз: тотал больше 2.5 голов, коэффициент – 1,73. Прогноз на счет 2:1/2:2.