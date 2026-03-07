8 марта 2026 года в 19:30 состоится поединок 20-го тура российской Премьер-Лиги. Нас ждет так называемое «дружественное дерби» – встреча московских ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА

«Армейцы» реабилитировались за слабенький перфоманс в Грозном и среди недели радостно грохнули «Краснодар» в полуфинале Кубка России (путь РПЛ). Задел в 2 мяча дает неплохие шансы на итоговый успех.

Зимой ЦСКА качественно работал на рынке и укрепил и без того боеспособный состав. От «армейцев» ждут дальнейшего прогресса.

Последние три игры:

ЦСКА – Краснодар 3:1

Ахмат – ЦСКА 1:0

Краснодар – ЦСКА 3:2

«Динамо Москва»

Судя по всему, Ролан Гусев освоился в роли главного тренера «Динамо» за зимнюю паузу. «Бело-голубые» великолепны после рестарта сезона: после легкого выноса «Крыльев Советов» последовал еще более впечатляющий разгром «Спартака» в кубковом дерби.

Последние три игры:

Динамо М – Спартак 5:2

Динамо М – Крылья Советов 4:0

Спартак – Динамо М 1:1

Очные встречи

Динамо М – ЦСКА 1:3

Динамо М – ЦСКА 0:0

ЦСКА – Динамо М 3:1

Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо Москва»

Очные матчи ЦСКА и «Динамо» крайне редко вызывают зевоту. Полагаем, что публика будь то на стадионе или у экранов ТВ не заскучает и на этот раз. «Армейцы» отнюдь не безгрешны в обороне, а «Динамо» и вовсе играет как самая яркая команда РПЛ прямо сейчас, максимально лихо стартовав в весенней части кампании. У нас есть все шансы увидеть веселый футбол в предпраздничный выходной.

Прогноз: тотал больше 2.5 голов, коэффициент – 1,73. Прогноз на счет 2:1/2:2.