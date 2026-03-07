Введите ваш ник на сайте
«Леванте» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.67

07 марта 2026 8:42
Леванте - Жирона
07 мар. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Обе забьют
Сделать ставку

7 марта 2026 года в 18:15 состоится поединок 27-го тура испанской Примеры. Аутсайдер «Леванте» примет постепенно выкарабкивающуюся из кризиса «Жирону».

«Леванте»

Бывший наставник «Нанта» Луиш Каштру взвалил на плечи тяжелую ношу – он пытается сохранить для «Леванте» прописку в Примере на следующий сезон. Получается с переменным успехом: «лягушки» по-прежнему не могут выбраться из зоны вылета в Сегунду, но местами демонстрируют признаки жизни.

Последние три игры:

  • Леванте – Алавес 2:0
  • Барселона – Леванте 3:0
  • Леванте – Вильярреал 0:1

«Жирона»

Каталонцы отвратно начинали кампанию, но сумели стабилизировать ситуацию. «Жирона» располагает солидным ростером, а стало быть 13-я строчка в таблице – это явно ниже ожиданий и идет вразрез с амбициями высшего руководства (напомним, клуб связан с владельцами «Манчестер Сити»).

Последние три игры:

  • Жирона – Сельта 1:2
  • Алавес – Жирона 2:2
  • Жирона – Барселона 2:1

Очные встречи

  • Жирона – Леванте 0:4
  • Жирона – Леванте 1:2
  • Леванте – Жирона 2:2

Прогноз на матч «Леванте» – «Жирона»

У «Жироны» едва ли не сильнейший дуэт голкиперов в Ла Лиге (Тер Штеген + Гассанига), однако и им далеко не всегда удается исправить ошибки обороны. Последний раз каталонцы смогли заработать клин-шит еще 16-го января. Проблематично будет оставить ворота в неприкосновенности и в ближайший уик-энд с учетом того, что их соперникам попросту некуда отступать. «Леванте» – как и любой аутсайдер будет делать ставку в первую очередь на домашние матчи.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,67. Прогноз на счет – 1:1.

1.67
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Жирона Леванте
