7 марта 2026 года в 18:15 состоится поединок 27-го тура испанской Примеры. Аутсайдер «Леванте» примет постепенно выкарабкивающуюся из кризиса «Жирону».

«Леванте»

Бывший наставник «Нанта» Луиш Каштру взвалил на плечи тяжелую ношу – он пытается сохранить для «Леванте» прописку в Примере на следующий сезон. Получается с переменным успехом: «лягушки» по-прежнему не могут выбраться из зоны вылета в Сегунду, но местами демонстрируют признаки жизни.

Последние три игры:

Леванте – Алавес 2:0

Барселона – Леванте 3:0

Леванте – Вильярреал 0:1

«Жирона»

Каталонцы отвратно начинали кампанию, но сумели стабилизировать ситуацию. «Жирона» располагает солидным ростером, а стало быть 13-я строчка в таблице – это явно ниже ожиданий и идет вразрез с амбициями высшего руководства (напомним, клуб связан с владельцами «Манчестер Сити»).

Последние три игры:

Жирона – Сельта 1:2

Алавес – Жирона 2:2

Жирона – Барселона 2:1

Очные встречи

Жирона – Леванте 0:4

Жирона – Леванте 1:2

Леванте – Жирона 2:2

Прогноз на матч «Леванте» – «Жирона»

У «Жироны» едва ли не сильнейший дуэт голкиперов в Ла Лиге (Тер Штеген + Гассанига), однако и им далеко не всегда удается исправить ошибки обороны. Последний раз каталонцы смогли заработать клин-шит еще 16-го января. Проблематично будет оставить ворота в неприкосновенности и в ближайший уик-энд с учетом того, что их соперникам попросту некуда отступать. «Леванте» – как и любой аутсайдер будет делать ставку в первую очередь на домашние матчи.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,67. Прогноз на счет – 1:1.