8 марта 2026 года в 18:15 состоится поединок 27-го тура испанской Примеры. «Хетафе», только что одержавший свою главную викторию в сезоне 2025/2026, попробует развить успех в домашней встрече с «Бетисом» Мануэля Пеллегрини.

«Хетафе»

В минувший понедельник парни Хосе Бордаласа преподнесли большой сюрприз, радостно грохнув «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». В целом «малая команда Мадрида» проводит достойную кампанию. «Хетафе» прилично оторвался от зоны вылета в Сегунду (8 очков) и в теории может побороться даже за место в еврокубках. Правда, шансов на успех маловато.

Последние три игры:

Реал – Хетафе 0:1

Хетафе – Севилья 0:1

Хетафе – Вильярреал 2:1

«Бетис»

«Бетис» обосновался на пятой строчке, но отстает от топ-4 аж на 8 очков. После «Хетафе» у команды Мануэля Пеллегрини первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Панатинаикосом». «Огурцам» предстоит грамотно распределить ресурсы.

Последние три игры:

Бетис – Севилья 2:2

Бетис – Райо Вальекано 1:1

Мальорка – Бетис 1:2

Очные встречи

Бетис – Хетафе 4:0

Хетафе – Бетис 1:2

Бетис – Хетафе 2:1

Прогноз на матч «Хетафе» – «Бетис»

«Хетафе» Бордаласа – крайне неуступчивый соперник, играть против которого не самое приятное событие, в чем на личном опыте только-только убедился «Реал». Полагаем, что и «Бетис» ждет крайне непростой выезд и с высокой долей вероятности севильцы потеряют очки.

Прогноз: ничья, коэффициент – 2,91. Прогноз на счет – 1:1.