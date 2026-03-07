Введите ваш ник на сайте
«Хетафе» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.91

07 марта 2026 8:53
Хетафе - Бетис
08 мар. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 27 тур
2.91
Ничья
8 марта 2026 года в 18:15 состоится поединок 27-го тура испанской Примеры. «Хетафе», только что одержавший свою главную викторию в сезоне 2025/2026, попробует развить успех в домашней встрече с «Бетисом» Мануэля Пеллегрини.

«Хетафе»

В минувший понедельник парни Хосе Бордаласа преподнесли большой сюрприз, радостно грохнув «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». В целом «малая команда Мадрида» проводит достойную кампанию. «Хетафе» прилично оторвался от зоны вылета в Сегунду (8 очков) и в теории может побороться даже за место в еврокубках. Правда, шансов на успех маловато.

Последние три игры:

  • Реал – Хетафе 0:1
  • Хетафе – Севилья 0:1
  • Хетафе – Вильярреал 2:1

«Бетис»

«Бетис» обосновался на пятой строчке, но отстает от топ-4 аж на 8 очков. После «Хетафе» у команды Мануэля Пеллегрини первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Панатинаикосом». «Огурцам» предстоит грамотно распределить ресурсы.

Последние три игры:

  • Бетис – Севилья 2:2
  • Бетис – Райо Вальекано 1:1
  • Мальорка – Бетис 1:2

Очные встречи

  • Бетис – Хетафе 4:0
  • Хетафе – Бетис 1:2
  • Бетис – Хетафе 2:1

Прогноз на матч «Хетафе» – «Бетис»

«Хетафе» Бордаласа – крайне неуступчивый соперник, играть против которого не самое приятное событие, в чем на личном опыте только-только убедился «Реал». Полагаем, что и «Бетис» ждет крайне непростой выезд и с высокой долей вероятности севильцы потеряют очки.

Прогноз: ничья, коэффициент – 2,91. Прогноз на счет – 1:1.

2.91
Ничья
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Бетис Хетафе
