6 марта в 27 туре Ла Лиги «Сельта» примет «Реал». Хозяева проводят сильный отрезок сезона и уже закрепились в верхней части таблицы, а гости продолжают чемпионскую гонку и остаются одними из главных фаворитов турнира. Встреча выглядит особенно интересной на фоне хорошей формы «Сельты» и высокой результативности обеих команд.

«Сельта»

После 26 туров «Сельта» набрала 40 очков и идет на 6 месте. Команда не проигрывает в трех последних матчах Ла Лиги и в четырех турах подряд забивает. На отрезке из пяти игр у нее 9 голов и только 4 пропущенных мяча, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной.

Лидером нападения остается Борха Иглесиас, на счету которого 14 голов в 35 матчах. Важно и то, что «Сельта» забивает уже шесть матчей подряд, а против «Реала» отличалась в четырех последних очных встречах.

«Реал»

«Реал» идет вторым с 60 очками после 26 туров. Осечка с «Хетафе» в прошлом туре не отменяет общего уровня команды: в последних пяти матчах у гостей 8 забитых и 5 пропущенных. При этом в гостях «Реал» не проигрывает в 8 из 9 последних матчей Ла Лиги.

Главная фигура в атаке – Килиан Мбаппе, который забил уже 39 мячей в 36 матчах. «Реал» регулярно забивает в матчах с «Сельтой» и отличался в 25 из 27 последних игр против этого соперника.

Факты о командах

«Сельта»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

Забивала «Реалу» в 4 последних очных встречах

«Реал»

Не проигрывает в 8 из 9 последних гостевых матчей Ла Лиги

Забивает в 18 из 20 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Сельте» в 19 из 21 последних матчей

Забивает «Сельте» в 25 из 27 последних очных матчей

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал»

«Сельта» сейчас выглядит очень достойно и вполне способна создать фавориту серьезные проблемы, особенно дома. При этом «Реал» остается командой другого уровня по подбору игроков и опыту матчей такого давления. У гостей есть небольшие проблемы в обороне, что повышает шансы хозяев на гол, но в атаке «Реал» по-прежнему слишком силен, чтобы надолго оставаться без моментов.

Наиболее логично здесь смотреть в сторону результативного матча, где обе команды сумеют отличиться, а «Реал» как минимум избежит поражения.

Рекомендованные ставки: