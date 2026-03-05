Введите ваш ник на сайте
«Сельта» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.60

05 марта 2026 8:41
Сельта - Реал
06 мар. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 27 тур
1.60
Обе забьют — да
6 марта в 27 туре Ла Лиги «Сельта» примет «Реал». Хозяева проводят хороший отрезок сезона и закрепились в верхней части таблицы, а гости продолжают борьбу за чемпионство. Несмотря на недавнее поражение «Реала» от «Хетафе», по качеству состава и опыту мадридцы остаются фаворитами встречи.

«Сельта»

После 26 туров «Сельта» набрала 40 очков и занимает 6 место. Команда не проигрывает три тура подряд и стабильно забивает: в четырех последних матчах чемпионата она отличалась минимум один раз.

За последние пять игр «Сельта» забила 9 голов и пропустила 4, что говорит о достаточно сбалансированной игре. В атаке выделяется Борха Иглесиас, который остается главным завершителем команды.

«Реал»

«Реал» идет вторым в таблице с 60 очками. Команда недавно проиграла «Хетафе» (0:1), однако на дистанции сезона остается одной из самых стабильных.

В последних пяти матчах у «Реала» 8 забитых и 5 пропущенных мячей. В атаке ключевой фигурой остается Килиан Мбаппе, который уже забил 39 голов в сезоне.

Факты о командах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • 9 голов в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«Реал»

  • Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей Ла Лиги
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • «Реал» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Сельты»
  • «Реал» забивает в 25 из 27 последних очных встреч

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал»

«Сельта» находится в хорошей форме и регулярно забивает, поэтому может создать проблемы фавориту. Однако статистика очных встреч и более высокий уровень состава делают «Реал» предпочтительным вариантом.

Скорее всего, гости смогут взять очки, но матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.60

1.60
Обе забьют — да
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Сельта
