6 марта в 27 туре Ла Лиги «Сельта» примет «Реал». Хозяева проводят хороший отрезок сезона и закрепились в верхней части таблицы, а гости продолжают борьбу за чемпионство. Несмотря на недавнее поражение «Реала» от «Хетафе», по качеству состава и опыту мадридцы остаются фаворитами встречи.

«Сельта»

После 26 туров «Сельта» набрала 40 очков и занимает 6 место. Команда не проигрывает три тура подряд и стабильно забивает: в четырех последних матчах чемпионата она отличалась минимум один раз.

За последние пять игр «Сельта» забила 9 голов и пропустила 4, что говорит о достаточно сбалансированной игре. В атаке выделяется Борха Иглесиас, который остается главным завершителем команды.

«Реал»

«Реал» идет вторым в таблице с 60 очками. Команда недавно проиграла «Хетафе» (0:1), однако на дистанции сезона остается одной из самых стабильных.

В последних пяти матчах у «Реала» 8 забитых и 5 пропущенных мячей. В атаке ключевой фигурой остается Килиан Мбаппе, который уже забил 39 голов в сезоне.

Факты о командах

«Сельта»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

9 голов в последних 5 играх

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«Реал»

Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей Ла Лиги

Забивает в 18 из 20 последних матчей

«Реал» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей против «Сельты»

«Реал» забивает в 25 из 27 последних очных встреч

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал»

«Сельта» находится в хорошей форме и регулярно забивает, поэтому может создать проблемы фавориту. Однако статистика очных встреч и более высокий уровень состава делают «Реал» предпочтительным вариантом.

Скорее всего, гости смогут взять очки, но матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки: