28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле примет «Тулузу». Хозяева ведут борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости располагаются в середине таблицы и стремятся сохранить стабильность результатов. С учетом текущей формы обеих команд встреча может получиться напряженной и с ограниченным количеством опасных моментов.

«Ренн»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Осером» со счетом 3:0. После 23 туров «Ренн» набрал 37 очков и занимает 6 место в чемпионате Франции. Лучший бомбардир команды Эстебан Леполь записал на свой счет 12 мячей в 26 матчах. В трех последних матчах Лиги 1 «Ренн» неизменно забивает, однако при этом команда пропускает в 7 из 9 последних игр. В последних пяти встречах клуб отличился 7 раз, но и пропустил 11 мячей.

«Тулуза»

«Тулуза» в прошлом туре сыграла вничью с «Парижем» (1:1). После 23 туров команда имеет 31 очко и занимает 10 место в чемпионате Франции. Лучший бомбардир Янн Гбоо забил 7 голов в 25 матчах. «Тулуза» не выигрывает в четырех последних матчах Лиги 1 и пропускает в трех играх подряд. В последних пяти встречах команда забила лишь 3 мяча, пропустив 4.

Факты о командах

«Ренн»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 7 из 9 последних игр

В среднем 1.40 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

В среднем 2.20 пропущенных мяча за игру (последние 5 матчей)

«Тулуза»

Не выигрывает в 4 последних матчах

Не проигрывает «Ренну» в 6 последних очных встречах

Забивает в 4 последних матчах против «Ренна»

В среднем 0.60 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)

В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Ренн» – «Тулуза»

Несмотря на преимущество «Ренна» по турнирному положению и фактор домашнего поля, статистика последних очных встреч говорит в пользу «Тулузы». При этом гости испытывают проблемы в атаке, а «Ренн» нестабилен в обороне. С учетом низкой результативности «Тулузы» и аккуратной игры на выезде можно ожидать закрытый матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: