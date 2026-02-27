Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

27 февраля 2026 14:52
Ренн - Тулуза
28 февр. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле примет «Тулузу». Хозяева ведут борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости располагаются в середине таблицы и стремятся сохранить стабильность результатов. С учетом текущей формы обеих команд встреча может получиться напряженной и с ограниченным количеством опасных моментов.

«Ренн»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Осером» со счетом 3:0. После 23 туров «Ренн» набрал 37 очков и занимает 6 место в чемпионате Франции. Лучший бомбардир команды Эстебан Леполь записал на свой счет 12 мячей в 26 матчах. В трех последних матчах Лиги 1 «Ренн» неизменно забивает, однако при этом команда пропускает в 7 из 9 последних игр. В последних пяти встречах клуб отличился 7 раз, но и пропустил 11 мячей.

«Тулуза»

«Тулуза» в прошлом туре сыграла вничью с «Парижем» (1:1). После 23 туров команда имеет 31 очко и занимает 10 место в чемпионате Франции. Лучший бомбардир Янн Гбоо забил 7 голов в 25 матчах. «Тулуза» не выигрывает в четырех последних матчах Лиги 1 и пропускает в трех играх подряд. В последних пяти встречах команда забила лишь 3 мяча, пропустив 4.

Факты о командах

«Ренн»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр
  • В среднем 1.40 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 2.20 пропущенных мяча за игру (последние 5 матчей)

«Тулуза»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает «Ренну» в 6 последних очных встречах
  • Забивает в 4 последних матчах против «Ренна»
  • В среднем 0.60 забитых мяча за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Ренн» – «Тулуза»

Несмотря на преимущество «Ренна» по турнирному положению и фактор домашнего поля, статистика последних очных встреч говорит в пользу «Тулузы». При этом гости испытывают проблемы в атаке, а «Ренн» нестабилен в обороне. С учетом низкой результативности «Тулузы» и аккуратной игры на выезде можно ожидать закрытый матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Фора «Ренн» (0)

1.95
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Тулуза Ренн
18+
  • Читайте нас: 