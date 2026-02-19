Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.92

19 февраля 2026 8:16
Атлетик - Эльче
20 февр. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

25-й тур Ла Лиги сводит команды с разными задачами: «Атлетик» держится в верхней половине таблицы (9-е место, 31 очко после 24 туров) и стабильно набирает очки, а «Эльче» (16-е место, 25 очков) затянул серию без побед и продолжает бороться за дистанцию от зоны риска. По текущей динамике матч выглядит как игра, где хозяева должны контролировать темп, но пропускать они тоже умеют регулярно.

«Атлетик»

Команда подходит в неплохом состоянии: в прошлом туре обыграла «Реал Овьедо» 2:1 и не проигрывает в трех матчах Ла Лиги подряд. Важный штрих по стилю: «Атлетик» забивает уже 7 туров подряд, а по последним пяти встречам держит высокий темп в атаке (9 голов, в среднем 1.80). Но есть и уязвимость – серия с пропущенными в лиге растянулась до 8 матчей, а за последние пять игр команда пропустила 6 мячей.

«Эльче»

У гостей затяжная проблема с результатом: 7 матчей в Ла Лиге без побед, плюс три подряд поражения на выезде. При этом в атаке «Эльче» нельзя назвать беззубым – команда забивает в 13 из 15 последних матчей, а по последним пяти играм тоже набрала 9 голов (в среднем 1.80). Основная беда – оборона: 9 пропущенных за те же пять встреч и средние 1.80 пропущенного за игру, из-за чего даже неплохая реализация не конвертируется в очки.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 7 последних матчах турнира
  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх: 9 забито и 6 пропущено

«Эльче»

  • Не может выиграть в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах турнира
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В последних 5 играх: 9 забито и 9 пропущено

Прогноз на матч «Атлетик» – «Эльче»

По вводным матч должен идти по сценарию хозяев: «Атлетик» стабильно забивает и выглядит более цельно по результатам, тогда как «Эльче» регулярно ошибается в защите и особенно страдает на выезде. При этом полностью “сухого” матча ждать сложно: «Атлетик» пропускает давно и часто позволяет сопернику добраться до моментов, а «Эльче» в целом находит свои голы даже на серии без побед.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – 1.92
  • Индивидуальный тотал «Эльче» меньше 1.5 – 1.55

1.92
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Эльче Атлетик
