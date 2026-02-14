Введите ваш ник на сайте
«Лейпциг» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.88

14 февраля 2026 14:03
РБ Лейпциг - Вольфсбург
15 февр. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе забьют + ТБ (2,5)
Сделать ставку

15 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют РБ «Лейпциг» и «Вольфсбург». Матч в Лейпциге начнется в 19:30 (мск).

«Лейпциг»

Команда Оле Вернера с 39 очками занимает 4-е место в Бундеслиге. «Лейпциг» добыл 12 побед, 3 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 40:28.

Последние результаты:

  • 11.02.26 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 2:0;

  • 08.02.26 «Кельн» – РБ «Лейпциг» – 1:2;

  • 31.01.26 РБ «Лейпциг» – «Майнц» – 1:2.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набрал 19 очков и занимает 15-е место. Подопечные Даниэля Бауэра добыли 5 побед, 4 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 29:44.

Предыдущие результаты:

  • 07.02.26 «Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 1:2;
  • 30.01.26 «Кельн» – «Вольфсбург» – 1:0;
  • 24.01.26 «Майнц» – «Вольфсбург» – 3:1.

Очные встречи

  • 27.09.25 «Вольфсбург» – РБ «Лейпциг» – 0:1;
  • 11.04.25 «Вольфсбург» – РБ «Лейпциг» – 2:3;
  • 26.02.25 РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург» – 1:0.

Прогноз на матч РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург»

«Лейпциг» в среду вылетел из Кубка Германии, уступив «Баварии», и может всецело сосредоточиться на чемпионате. А борьба за место в Лиге чемпионов здесь идет ожесточенная – на пятки «быкам» наступают «Штутгарт» и «Байер». Впрочем, «волки» наверняка дадут бой.

Прогноз – обе забьют + ТБ (2,5) с кф. 1.88.

Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

1.88
Обе забьют + ТБ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг
18+
