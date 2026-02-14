15 февраля в 22-м туре Бундеслиги сыграют РБ «Лейпциг» и «Вольфсбург». Матч в Лейпциге начнется в 19:30 (мск).
«Лейпциг»
Команда Оле Вернера с 39 очками занимает 4-е место в Бундеслиге. «Лейпциг» добыл 12 побед, 3 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 40:28.
Последние результаты:
-
11.02.26 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 2:0;
-
08.02.26 «Кельн» – РБ «Лейпциг» – 1:2;
-
31.01.26 РБ «Лейпциг» – «Майнц» – 1:2.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» набрал 19 очков и занимает 15-е место. Подопечные Даниэля Бауэра добыли 5 побед, 4 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 29:44.
Предыдущие результаты:
- 07.02.26 «Вольфсбург» – «Боруссия» Д – 1:2;
- 30.01.26 «Кельн» – «Вольфсбург» – 1:0;
- 24.01.26 «Майнц» – «Вольфсбург» – 3:1.
Очные встречи
- 27.09.25 «Вольфсбург» – РБ «Лейпциг» – 0:1;
- 11.04.25 «Вольфсбург» – РБ «Лейпциг» – 2:3;
- 26.02.25 РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург» – 1:0.
Прогноз на матч РБ «Лейпциг» – «Вольфсбург»
«Лейпциг» в среду вылетел из Кубка Германии, уступив «Баварии», и может всецело сосредоточиться на чемпионате. А борьба за место в Лиге чемпионов здесь идет ожесточенная – на пятки «быкам» наступают «Штутгарт» и «Байер». Впрочем, «волки» наверняка дадут бой.
Прогноз – обе забьют + ТБ (2,5) с кф. 1.88.
Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.