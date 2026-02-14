15 февраля в 24-м туре Ла Лиги состоится валенсийское дерби между «Леванте» и «Валенсией». Это противостояние двух команд, борющихся за выживание. Хозяева находятся в зоне вылета, гости – всего на одно очко выше. Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне и остро нуждаются в очках, что обещает напряженную и результативную борьбу.

«Леванте»

«Леванте» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Команда переживает тяжелый сезон, пропуская в среднем 1.80 гола за последние 5 матчей. Атака хозяев работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Главная проблема – нестабильная оборона, которая регулярно подводит команду в ключевые моменты. Историческая статистика против «Валенсии» удручает: 5 матчей без побед в очных встречах.

«Валенсия»

«Летучие мыши» находятся всего на одно очко выше зоны вылета, занимая 17-е место. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 4 подряд (1.60 гола в среднем). При этом атака «Валенсии» работает стабильно – команда забивает в 15 из 17 последних матчей (1.20 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – 5 матчей без поражений в дерби против «Леванте».

Факты о командах:

«Леванте»

19-е место в турнире (18 очков).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не может победить «Валенсию» в 5 последних встречах.

«Валенсия»

17-е место в турнире (23 очка).

3 поражения подряд.

Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).

Забивает в 15 из 17 последних матчей (1.20 в среднем).

Не проигрывает «Леванте» в 5 последних дерби.

Прогноз на матч «Леванте» – «Валенсия»

Валенсийское дерби – матч принципиальных соперников, находящихся в кризисной ситуации. Обе команды отчаянно нуждаются в очках, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы. «Валенсия» имеет историческое преимущество и более стабильную атаку, но их оборона также уязвима. «Леванте» будет играть на пределе возможностей. Учитывая, что ставки на «обе забьют» стали слишком популярны в последних прогнозах, предлагаю обратить внимание на другие варианты.

Рекомендованные ставки: