15 февраля в 24-м туре Ла Лиги состоится валенсийское дерби между «Леванте» и «Валенсией». Это противостояние двух команд, борющихся за выживание. Хозяева находятся в зоне вылета, гости – всего на одно очко выше. Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне и остро нуждаются в очках, что обещает напряженную и результативную борьбу.
«Леванте»
«Леванте» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Команда переживает тяжелый сезон, пропуская в среднем 1.80 гола за последние 5 матчей. Атака хозяев работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Главная проблема – нестабильная оборона, которая регулярно подводит команду в ключевые моменты. Историческая статистика против «Валенсии» удручает: 5 матчей без побед в очных встречах.
«Валенсия»
«Летучие мыши» находятся всего на одно очко выше зоны вылета, занимая 17-е место. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 4 подряд (1.60 гола в среднем). При этом атака «Валенсии» работает стабильно – команда забивает в 15 из 17 последних матчей (1.20 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – 5 матчей без поражений в дерби против «Леванте».
Факты о командах:
«Леванте»
- 19-е место в турнире (18 очков).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- Не может победить «Валенсию» в 5 последних встречах.
«Валенсия»
- 17-е место в турнире (23 очка).
- 3 поражения подряд.
- Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
- Забивает в 15 из 17 последних матчей (1.20 в среднем).
- Не проигрывает «Леванте» в 5 последних дерби.
Прогноз на матч «Леванте» – «Валенсия»
Валенсийское дерби – матч принципиальных соперников, находящихся в кризисной ситуации. Обе команды отчаянно нуждаются в очках, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы. «Валенсия» имеет историческое преимущество и более стабильную атаку, но их оборона также уязвима. «Леванте» будет играть на пределе возможностей. Учитывая, что ставки на «обе забьют» стали слишком популярны в последних прогнозах, предлагаю обратить внимание на другие варианты.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.
- Фора «Валенсии» (0) – коэффициент 1.70.