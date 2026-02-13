14 февраля в 23-м туре Эредивизи «Хераклес» примет НАК. Это противостояние двух аутсайдеров, находящихся в зоне вылета и переживающих колоссальные проблемы в обороне. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают сопернику на протяжении 22 матчей, гости не могут выиграть в чемпионате 11 туров подряд.

«Хераклес»

Хозяева находятся в сложной турнирной ситуации, занимая 17-е место. Главная проблема команды – катастрофическая оборона: 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем) и пропуски в 19 последних матчах. Атака «Хераклеса» при этом работает стабильно (1.40 гола в среднем), команда забивает в 3 последних матчах. Важнейшее психологическое преимущество – «Хераклес» забивает НАКу в 22 последних очных встречах и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«НАК»

Гости находятся в состоянии еще более глубокого кризиса. Команда не выигрывает в 11 последних матчах Эредивизи и занимает последнее, 18-е место. Оборона НАКа также нестабильна: 2.00 пропуска в среднем за последние 5 игр. Атака работает на среднем уровне (1.40 гола в среднем). Историческая статистика против «Хераклеса» удручает: в последней очной встрече НАК проиграл 1:4.

Факты о командах:

«Хераклес»

Пропускает в 19 последних матчах (2.60 в среднем).

Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).

Забивает НАКу в 22 последних очных встречах.

Не проигрывает НАКу в 6 из 8 последних матчей.

17-е место в турнире (17 очков).

«НАК»

Не выигрывает в 11 последних матчах Эредивизи.

Пропускает в 4 последних матчах (2.00 в среднем).

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Проиграл «Хераклесу» 1:4 в последней очной встрече.

18-е место в турнире (16 очков).

Прогноз на матч «Хераклес» – «НАК»

Матч двух худших оборон лиги и команд, отчаянно борющихся за выживание. «Хераклес» имеет явное психологическое преимущество над НАКом, стабильно забивая сопернику на протяжении десятилетий. Гости находятся в затяжном кризисе и не побеждают почти 3 месяца. Учитывая историческую статистику, проблемы в защите обеих команд и острую необходимость в очках, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хераклеса» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: