Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Севилья» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.97

13 февраля 2026 8:45
Севилья - Алавес
14 февр. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

14 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Севилья» примет «Алавес». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в кризисе результатов. Обе команды имеют проблемы в обороне, регулярно пропускают, но при этом стабильно забивают. Хозяева обладают мощнейшим историческим преимуществом в домашних встречах, что может стать решающим фактором.

«Севилья»

Андалусийцы переживают непростой период, пропуская в 8 последних матчах подряд. Оборона «Севильи» нестабильна: 1.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. При этом атака команды функционирует стабильно – «Севилья» забивает в 4 последних матчах (1.20 гола в среднем). Главный козырь хозяев – домашняя статистика против «Алавеса»: 12 матчей без поражений в 13 последних встречах на «Рамон Санчес Писхуан».

«Алавес»

Баскский клуб также находится в кризисе обороны, пропуская в 8 последних матчах Ла Лиги подряд. «Алавес» пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр. Атака команды работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Исторически «Алавес» неудачно выступает в гостях у «Севильи», но при этом в целом по очным встречам имеет положительную статистику, выиграв 3 из 5 последних матчей.

Факты о командах:

«Севилья»

  • Не проигрывает «Алавесу» дома в 12 из 13 последних встреч.
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд (1.80 в среднем).
  • Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 13-е место в турнире (25 очков).

«Алавес»

  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги подряд.
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • 14-е место в турнире (25 очков).

Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

Матч двух равных соперников с идентичными проблемами в обороне и стабильной атакой. Ключевым фактором станет домашняя статистика «Севильи», которая традиционно сильна на своем поле против «Алавеса». Учитывая, что обе команды регулярно забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом хозяев. «Севилья» имеет чуть больше шансов на победу благодаря фактору своего поля и историческому преимуществу.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.97.
  • Севилья не проиграет (1X) – коэффициент 1.40.

1.97
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Алавес Севилья
Другие прогнозы
14.02.2026
15:15
2.00
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бертон Альбион - Вест Хэм
Фора «Вест Хэма» (-1.5)
14.02.2026
16:00
1.53
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол - Сельта
Сельта не проиграет (Х2)
14.02.2026
16:55
1.88
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд - Халидж
Тотал меньше 2.5 голов
14.02.2026
17:00
1.77
Италия. Серия А, 25 тур
Комо - Фиорентина
Победа «Комо»
14.02.2026
17:30
1.95
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт - Боруссия М
П1
14.02.2026
17:30
1.80
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер - Бавария
ИТБ2 (2,5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 