14 февраля в 24-м туре Ла Лиги «Севилья» примет «Алавес». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, находящихся в кризисе результатов. Обе команды имеют проблемы в обороне, регулярно пропускают, но при этом стабильно забивают. Хозяева обладают мощнейшим историческим преимуществом в домашних встречах, что может стать решающим фактором.

«Севилья»

Андалусийцы переживают непростой период, пропуская в 8 последних матчах подряд. Оборона «Севильи» нестабильна: 1.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. При этом атака команды функционирует стабильно – «Севилья» забивает в 4 последних матчах (1.20 гола в среднем). Главный козырь хозяев – домашняя статистика против «Алавеса»: 12 матчей без поражений в 13 последних встречах на «Рамон Санчес Писхуан».

«Алавес»

Баскский клуб также находится в кризисе обороны, пропуская в 8 последних матчах Ла Лиги подряд. «Алавес» пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр. Атака команды работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем). Исторически «Алавес» неудачно выступает в гостях у «Севильи», но при этом в целом по очным встречам имеет положительную статистику, выиграв 3 из 5 последних матчей.

Факты о командах:

«Севилья»

Не проигрывает «Алавесу» дома в 12 из 13 последних встреч.

Пропускает в 8 последних матчах подряд (1.80 в среднем).

Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).

13-е место в турнире (25 очков).

«Алавес»

Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги подряд.

Пропускает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

14-е место в турнире (25 очков).

Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

Матч двух равных соперников с идентичными проблемами в обороне и стабильной атакой. Ключевым фактором станет домашняя статистика «Севильи», которая традиционно сильна на своем поле против «Алавеса». Учитывая, что обе команды регулярно забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом хозяев. «Севилья» имеет чуть больше шансов на победу благодаря фактору своего поля и историческому преимуществу.

Рекомендованные ставки: