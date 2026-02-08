08 февраля 2026 8:47
Валенсия - Реал
08 февр. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 23 турПерейти в онлайн матча
8 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Реал». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).
«Валенсия»
Команда Карлоса Корберана с 23 очками занимает 15-е место в Примере. «Валенсия» добыла 5 побед, 8 ничьих и потерпела 9 поражений, разница мячей – 23:35.
Последние результаты:
- 04.02.26 «Валенсия» – «Атлетик» – 1:2;
- 01.02.26 «Бетис» – «Валенсия» – 2:1;
- 24.01.26 «Валенсия» – «Эспаньол» – 3:2.
«Реал»
«Реал» набрал 54 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 17 побед, 3 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 47:18.
Предыдущие результаты:
- 01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;
- 28.01.26 «Бенфика» – «Реал» – 4:2;
- 24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2.
Очные встречи
- 01.11.25 «Реал» – «Валенсия» – 4:0;
- 05.04.25 «Реал» – «Валенсия» – 1:2;
- 03.01.25 «Валенсия» – «Реал» – 1:2.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»
«Валенсия» посреди недели рубилась с «Атлетиком» в Кубке Испании и потерпела обидное поражение на 96-й минуте (1:2). Хозяева подходят к матчу уставшими и не в лучшем настроении, но и у «сливочных» есть проблемы: без Винисиуса, Беллингема и Родриго (под вопросом) в атаке будет тяжело. Снова вся надежда на Мбаппе.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.63.
- Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 11.00.