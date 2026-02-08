Введите ваш ник на сайте
«Валенсия» – «Реал»: прогноз на матч 23 тура Примеры с коэффициентом 1.63

08 февраля 2026 8:47
Валенсия - Реал
08 февр. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

8 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Реал». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 23 очками занимает 15-е место в Примере. «Валенсия» добыла 5 побед, 8 ничьих и потерпела 9 поражений, разница мячей – 23:35.

Последние результаты:

  • 04.02.26 «Валенсия» – «Атлетик» – 1:2;
  • 01.02.26 «Бетис» – «Валенсия» – 2:1;
  • 24.01.26 «Валенсия» – «Эспаньол» – 3:2.

«Реал»

«Реал» набрал 54 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 17 побед, 3 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 47:18.

Предыдущие результаты:

  • 01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;
  • 28.01.26 «Бенфика» – «Реал» – 4:2;
  • 24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2.

Очные встречи

  • 01.11.25 «Реал» – «Валенсия» – 4:0;
  • 05.04.25 «Реал» – «Валенсия» – 1:2;
  • 03.01.25 «Валенсия» – «Реал» – 1:2.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

«Валенсия» посреди недели рубилась с «Атлетиком» в Кубке Испании и потерпела обидное поражение на 96-й минуте (1:2). Хозяева подходят к матчу уставшими и не в лучшем настроении, но и у «сливочных» есть проблемы: без Винисиуса, Беллингема и Родриго (под вопросом) в атаке будет тяжело. Снова вся надежда на Мбаппе.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.63.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 11.00.

1.63
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Валенсия
18+
  • Читайте нас: 