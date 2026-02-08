8 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Реал». Матч в Валенсии начнется в 23:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 23 очками занимает 15-е место в Примере. «Валенсия» добыла 5 побед, 8 ничьих и потерпела 9 поражений, разница мячей – 23:35.

Последние результаты:

04.02.26 «Валенсия» – «Атлетик» – 1:2;

01.02.26 «Бетис» – «Валенсия» – 2:1;

24.01.26 «Валенсия» – «Эспаньол» – 3:2.

«Реал»

«Реал» набрал 54 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 17 побед, 3 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 47:18.

Предыдущие результаты:

01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;

28.01.26 «Бенфика» – «Реал» – 4:2;

24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2.

Очные встречи

01.11.25 «Реал» – «Валенсия» – 4:0;

05.04.25 «Реал» – «Валенсия» – 1:2;

03.01.25 «Валенсия» – «Реал» – 1:2.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

«Валенсия» посреди недели рубилась с «Атлетиком» в Кубке Испании и потерпела обидное поражение на 96-й минуте (1:2). Хозяева подходят к матчу уставшими и не в лучшем настроении, но и у «сливочных» есть проблемы: без Винисиуса, Беллингема и Родриго (под вопросом) в атаке будет тяжело. Снова вся надежда на Мбаппе.