«Гавр» – «Страсбур»: прогноз на матч чемпионата Франции с коэффициентом 1.95

07 февраля 2026 10:53
Гавр - Страсбур
08 февр. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 21 тур
1.95
Победа «Страсбура»
8 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 21-го тура чемпионата Франции. Сражающийся за выживание «Гавр» встретится с амбициозным «Страсбуром».

«Гавр»

Бывшая команда Далера Кузяева ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1 и пока успешно справляется с поставленной задачей. Подопечные Дидье Дигара идут 15-ми, на шесть баллов возвышаясь над зоной стыковых матчей.

Последние три игры:

  • Ланс – Гавр 1:0
  • Гавр – Монако 0:0
  • Ренн – Гавр 1:1

«Страсбур»

«Страсбур» не заметил потери бойца. Коуч Гари О’Нил быстро освоился на новом месте работы, удачно заменив Лиама Росеньора, который отправился на повышение и ныне руководит «Челси».

В прошлом туре «Страсбур» был близок к тому, чтобы отобрать очки у гегемона Лиги 1 «ПСЖ», а в мид-уик команда О’Нила решила вопрос с выходом в четвертьфинал Кубка Франции, эффектно грохнув нестабильный «Монако».

Последние три игры:

  • Страсбур – Монако 3:1
  • Страсбур – ПСЖ 1:2
  • Лилль – Страсбур 1:4

Очные встречи

  • Страсбур – Гавр 1:0
  • Страсбур – Гавр 2:3
  • Гавр – Страсбур 0:3

Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»

В последнее время «Гавр» демонстрирует достойные результаты, потерпев лишь одно поражение в 4 турах, однако «Страсбур» не тот соперник, который позволит разгуляться. Гари О’Нил оперативно донес свои принципы футбола и эльзасцы стремятся выйти на еврокубковые места. Матч с «Монако» затребовал немало усилий, но, полагаем, что у «Страсбура» хватит запаса прочности, чтобы забрать максимум в противостоянии с «Гавром».

Прогноз: победа «Страсбура», коэффициент – 1,95. Прогноз на точный счет – 1:2.

1.95
Победа «Страсбура»
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Страсбур Гавр
