8 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 21-го тура чемпионата Франции. Сражающийся за выживание «Гавр» встретится с амбициозным «Страсбуром».
«Гавр»
Бывшая команда Далера Кузяева ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1 и пока успешно справляется с поставленной задачей. Подопечные Дидье Дигара идут 15-ми, на шесть баллов возвышаясь над зоной стыковых матчей.
Последние три игры:
- Ланс – Гавр 1:0
- Гавр – Монако 0:0
- Ренн – Гавр 1:1
«Страсбур»
«Страсбур» не заметил потери бойца. Коуч Гари О’Нил быстро освоился на новом месте работы, удачно заменив Лиама Росеньора, который отправился на повышение и ныне руководит «Челси».
В прошлом туре «Страсбур» был близок к тому, чтобы отобрать очки у гегемона Лиги 1 «ПСЖ», а в мид-уик команда О’Нила решила вопрос с выходом в четвертьфинал Кубка Франции, эффектно грохнув нестабильный «Монако».
Последние три игры:
- Страсбур – Монако 3:1
- Страсбур – ПСЖ 1:2
- Лилль – Страсбур 1:4
Очные встречи
- Страсбур – Гавр 1:0
- Страсбур – Гавр 2:3
- Гавр – Страсбур 0:3
Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»
В последнее время «Гавр» демонстрирует достойные результаты, потерпев лишь одно поражение в 4 турах, однако «Страсбур» не тот соперник, который позволит разгуляться. Гари О’Нил оперативно донес свои принципы футбола и эльзасцы стремятся выйти на еврокубковые места. Матч с «Монако» затребовал немало усилий, но, полагаем, что у «Страсбура» хватит запаса прочности, чтобы забрать максимум в противостоянии с «Гавром».
Прогноз: победа «Страсбура», коэффициент – 1,95. Прогноз на точный счет – 1:2.