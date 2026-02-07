Введите ваш ник на сайте
«Валенсия» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.57

07 февраля 2026 10:11
Валенсия - Реал
08 февр. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа Реала
Сделать ставку

В матче 23-го тура Ла Лиги «Валенсия» на «Месталье» принимает мадридский «Реал». Для хозяев (16-е место, 23 очка) этот матч – шанс оторваться от зоны вылета. Гости (2-е место, 54 очка) находятся в блестящей форме и преследуют лидера. Это противостояние аутсайдера, опасного дома, и топ-клуба в идеальной форме.

«Валенсия»

Команда демонстрирует парадоксальную игру: находясь в нижней части таблицы, она забивает в 15 матчах подряд и не проигрывает дома в 6 из 8 последних игр. Атака с Уго Дуро (8 голов) эффективна (1.60 гола в среднем), но оборона регулярно подводит. «Валенсия» опасна на своем поле и способна навязать борьбу любому сопернику, но ее оборонительная нестабильность остается главной проблемой.

«Реал»

«Королевский клуб» находится в состоянии идеальной формы в чемпионате, одержав 6 побед подряд в Ла Лиге. Команда обладает самой мощной атакой в лиге с Килианом Мбаппе (38 голов) и забивает в 13 матчах подряд, демонстрируя в среднем 2.80 гола за игру. Оборона также надежна, несмотря на недавние пропущенные мячи. «Реал» – явный фаворит, но на выезде против мотивированной «Валенсии» ему придется непросто.

Факты о командах:

«Валенсия»

  • Не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги и забивает в 15 матчах подряд.
  • Забивает «Реалу» в 5 из 7 последних очных встреч, включая победу (2:1) в прошлом сезоне.
  • Имеет нестабильную оборону, пропускающую в 3 последних матчах.

«Реал»

  • Побеждает в 6 последних матчах Ла Лиги и забивает в 13 матчах подряд.
  • Обладает лучшей атакой в Испании с Мбаппе и забивает в среднем 2.80 гола за игру.
  • Разгромил «Валенсию» в первом круге со счетом 4:0.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

Данные указывают на высоковероятный результативный матч с преимуществом гостей, но с серьезным сопротивлением хозяев. Ключевой фактор – невероятная атакующая мощь «Реала» (2.80 гола в среднем), которой будет противостоять не самая надежная оборона «Валенсии». При этом сама «Валенсия» демонстрирует длинную голевую серию (15 матчей) и исторически забивает «Реалу» на «Месталье». Домашняя арена и отчаяние в борьбе за выживание сделают «Валенсию» крайне опасным соперником. Ожидается, что «Реал», осознавая важность очков в гонке за чемпионство, будет контролировать игру и создавать множество моментов благодаря индивидуальному мастерству своих звезд. Однако «Валенсия», используя давление трибун и свою атакующую уверенность, обязательно ответит и создаст угрозу воротам гостей, которые тоже не идеальны в обороне. Матч, скорее всего, будет открытым и с обоюдными голами. Учитывая общее качество, текущую форму и мотивацию, «Реал» должен победить, но победа вряд ли будет легкой, а «Валенсия» с большой вероятностью забьет в ответ.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Реала – коэффициент 1.57
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.57

1.57
Победа Реала
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Реал Валенсия
