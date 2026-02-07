Введите ваш ник на сайте
«Гавр» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

07 февраля 2026 10:00
Гавр - Страсбур
08 февр. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Страсбура
Сделать ставку

В матче 21-го тура Лиги 1 «Гавр» на «Осеан Стадиум» принимает «Страсбур». Хозяева (15-е место, 20 очков) находятся в зоне риска и демонстрируют скромную игру, в то время как гости (7-е место, 30 очков) претендуют на еврокубки и показывают одну из лучших атак в лиге. Противостояние команды, борющейся за выживание, с амбициозным коллективом, находящимся в отличной форме.

«Гавр»

Команда испытывает серьезные проблемы в атаке, забивая в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 турах. Лучший бомбардир Рассул Ндиайе имеет только 3 гола. Однако дома «Гавр» – грозный соперник, не проигравший в 8 из 10 последних матчей. Оборона держится относительно стабильно (1.00 пропуска в среднем), что позволяет команде бороться за очки в низовых матчах.

«Страсбур»

Команда переживает период невероятной атакующей мощи, забивая в среднем 3.20 гола за игру в последних 5 турах и отличаясь в 8 матчах подряд. Главная угроза – лучший бомбардир Хоакин Паничелли (13 голов). При этом оборона не идеальна и пропускает в 4 матчах подряд. «Страсбур» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и является явным фаворитом этого противостояния.

Факты о командах:

«Гавр»

  • Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей Лиги 1.
  • Имеет одну из самых слабых атак в лиге (0.60 гола в среднем за игру).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей, но в целом защита дисциплинирована (1.00 пропуска в среднем).

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Лиги 1.
  • Обладает лучшей атакой в лиге по текущей форме (3.20 гола в среднем за игру) и забивает в 8 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Гавру» в гостях в 5 из 7 последних очных встреч и забивает ему в 9 матчах подряд.

Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»

Данные указывают на явное и подавляющее преимущество «Страсбура». Ключевой фактор – феноменальная атакующая форма гостей, которые забивают в среднем 3.20 гола за игру. Противостоять этой мощи будет крайне сложно даже для дисциплинированной обороны «Гавра», которая все же регулярно пропускает. При этом «Гавр» дома – крепкий орешек, способный оказывать сопротивление, но его главная проблема – полное отсутствие голевой эффективности (0.60 гола в среднем). Это лишает команду шансов на победу, даже если удастся сдержать атаку соперника. История очных встреч также на стороне «Страсбура», который забивал «Гавру» в 9 матчах подряд. Ожидается, что «Страсбур» возьмет игру под свой контроль. Их мощная атака с Паничелли будет постоянно создавать угрозу у ворот хозяев, и с большой вероятностью они реализуют свое преимущество. «Гавр» попытается отсидеться и сыграть от обороны, но, учитывая его слабую атаку, даже в случае пропущенного гола вряд ли сможет организовать достойный ответ. Прогнозируется уверенная победа «Страсбура», возможно, даже с разницей в более чем один гол, учитывая разницу в атакующем потенциале команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Страсбура – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал голов Страсбура больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.85
Победа Страсбура
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Страсбур Гавр
