В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Мeнхенгладбаха принимает на своeм поле леверкузенский «Байер». Матч противопоставляет команду, борющуюся за стабильность в середине таблицы, коллективу, который прочно обосновался в верхней части и ведeт борьбу за места в еврокубках. Статистика текущей формы делает гостей явными фаворитами предстоящего поединка.

«Боруссия М»

Хозяева переживают не лучший период, не сумев одержать победу в четырeх последних матчах чемпионата. Команда демонстрирует проблемы как в атаке, забивая в среднем 1.20 гола за игру, так и особенно в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола. Лучший бомбардир Харис Табакович (12 голов) остаeтся главной надеждой, но его усилий недостаточно для стабильных результатов. Домашние стены также не являются надeжной защитой.

«Байер»

Гости, напротив, находятся на мощном подъeме, одержав четыре победы подряд во всех турнирах. «Байер» демонстрирует впечатляющий баланс: мощная атака забивает в среднем 2.00 гола за игру, а организованная оборона пропускает лишь 0.60. Команда уверенно обыгрывает соперников разного уровня, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Лучший бомбардир Алекс Гримальдо (11 голов) – ключевая творческая сила.

Факты о командах:

«Боруссия М»

Не выигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 турах.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

«Байер»

Побеждает в 4 последних матчах во всех турнирах.

Не проигрывает «Боруссии М» в 12 последних личных встречах.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 турах.

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Байер»

Анализ представленных данных не оставляет сомнений в расстановке сил перед матчем. «Байер» является безоговорочным фаворитом, превосходящим соперника по всем ключевым параметрам: текущая форма, оборонительная и атакующая эффективность, а также психологическое доминирование в личных встречах (12 матчей без поражений). Леверкузенская команда действует как слаженный механизм, способный и контролировать игру, и наносить смертоносные контратаки. Их оборона выглядит практически неуязвимой на фоне атакующих проблем «Боруссии». Хозяева находятся в состоянии глубокого кризиса, о чeм красноречиво говорит их неспособность побеждать и катастрофические показатели в обороне (1.80 пропуска в среднем). Даже домашняя арена и наличие такого голеадора, как Табакович, вряд ли смогут серьeзно помочь против столь дисциплинированного и мощного соперника. «Байер» будет стремиться закрепить свою победную серию и продолжить давление на лидеров. Наиболее вероятный сценарий – это доминирование гостей, которые забьют первыми, подавив и без того слабую уверенность хозяев, и спокойно доведут матч до победы. «Боруссии» будет крайне сложно не только выиграть, но и даже избежать поражения с разницей в два и более мяча, учитывая разницу в классе и форме команд. Ожидается, что «Байер» продемонстрирует своe превосходство и забьeт минимум два гола.

Рекомендованные ставки: