«Париж» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.70

30 января 2026 8:55
Париж - Марсель
31 янв. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку

В матче 20-го тура французской Лиги 1 на «Парк де Пренс» «Париж» примет «Марсель». Встреча представляет собой классическое дерби, однако текущие турнирные реалии делают его крайне неравным: хозяева борются за выживание в середине таблицы, в то время как гости являются одним из лидеров чемпионата и обладают лучшей атакой лиги. Разница в классе и текущей форме между соперниками огромна.

«Париж»

Команда демонстрирует нестабильную игру, не выигрывая шесть матчей подряд на своeм поле. Главная сила «Парижа» – достаточно надeжная оборона, пропускающая в среднем всего 0.60 гола за игру. Однако в атаке команда испытывает серьeзные проблемы, что не позволяет ей превращать оборонительную стабильность в очки. После нулевой ничьей с «Анже» команде предстоит крайне сложный тест против мощнейшего атакующего механизма лиги.

«Марсель»

Команда находится в великолепной форме, занимая третье место и обладая лучшей атакой чемпионата (44 гола). Даже несмотря на некоторые проблемы в обороне, которые привели к пропущенным мячам в последних матчах, «Марсель» компенсирует их невероятной результативностью. После крупной победы над прямым конкурентом «Лансом» (3:1) команда уверенно подходит к выездному дерби.

Факты о командах:

«Париж»

  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах Лиги 1.
  • Занимает 14-е место (20 очков).
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Марсель»

  • Занимает 3-е место (38 очков), лучшая атака лиги (44 гола).
  • В среднем: 3.40 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Разгромил «Париж» в первой очной встрече сезона (5:2).

Прогноз на матч «Париж» – «Марсель»

Матч прогнозируется как попытка «Парижа» оборониться против атакующей мощи «Марселя». Хозяева будут делать ставку на плотную оборону и контратаки, надеясь на ошибки гостей. Однако «Марсель» обладает таким количеством атакующих вариантов и такой уверенностью в реализации моментов, что пробить защиту «Парижа» ему по силам. Ключевым фактором станет первый гол: если его забьeт «Марсель», игра для хозяев сильно усложнится. «Париж» может оказать сопротивление и способен забить, но его атакующий потенциал несопоставим с голевыми возможностями гостей. Учитывая подавляющее преимущество «Марселя» в атаке, его мотивацию в дерби и исторический разгром в первой встрече, гости являются явным фаворитом. Наиболее вероятен сценарий победы «Марселя» в матче с обоюдными голами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.73
  • Фора «Марсель» (0) – коэффициент 1.70.

1.73
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Марсель Париж
18+
