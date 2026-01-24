25 января в 21-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Сельта». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 20:30 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо с 24 очками занимает 9-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 26:28.

Последние результаты:

18.01.26 «РС» – «Барселона» – 2:1;

13.01.26 «РС» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3;

09.01.26 «Хетафе» – «РС» – 1:2.

«Сельта»

«Сельта» набрала 32 очка и занимает 7-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 28:20.

Предыдущие результаты:

22.01.26 «Сельта» – «Лилль» – 2:1;

18.01.26 «Сельта» – «Райо Вальекано» – 3:0;

12.01.26 «Севилья» – «Сельта» – 0:1.

Очные встречи

19.10.25 «Сельта» – «РС» – 1:1;

13.05.25 «РС» – «Сельта» – 0:1;

21.12.24 «Сельта» – «РС» – 2:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта»

Обе команды набрали отличный ход. Баски не проигрывают 6 матчей во всех турнирах, а в прошлом туре обыграли дома лидера – «Барселону» (2:1). «Сельта» выиграла 4 матча кряду, а посреди недели гарантировала себе место минимум в 1/16 Лиги Европы. Шансы соперников выглядят равными, поэтому сделаем смелый предикт.