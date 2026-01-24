25 января 2026 года в 19:15 состоится поединок 19-го тура чемпионата Франции. Главный аутсайдер Лиги 1 сыграет с одним из основных претендентов на финиш в топ-3: «Метц» будет принимать «Олимпик» из Лиона.

«Метц»

«Гранатовые» вместе с некогда славным «Осером» «делят» последнюю строчку в Лиге 1, набрав аж 12 очков в 18 матчах. Впрочем, относительная плотность таблицы внизу оставляет «Метцу» шансы не только на попадание в «стыки», но и на сохранение прописки в элите французского футбола по итогам «регулярки» (выражаясь терминологией североамериканского спорта).

Последние три игры:

Страсбур – Метц 2:1

Метц – Монпелье 0:4

Лорьян – Метц 1:1

«Лион»

«Ткачи» прекрасно сработались с Паулу Фонсекой и успели захватить лидерство в основном этапе Лиги Европы. На внутренней арене также краснеть не приходится – «Олимпик» ведет борьбу за место в топ-3.

Пока суд да дело «Лион» неплохо усиливает состав. Конечно же речь идет об аренде юного форварда мадридского «Реала» Эндрике, который отличился голом в первом же матче в составе «ткачей».

Последние три игры:

Янг Бойз – Лион 0:1

Лион – Брест 2:1

Лилль – Лион 1:2

Очные встречи

Лион – Метц 3:0

Метц– Лион 1:2

Лион – Метц 1:1

Прогноз на матч «Метц» – «Лион»

«Метц» слабо начинает новый календарный год (справедливости ради и до этого все было не особо радужно), тогда как «Лион» в полном порядке. Сложно представить, за счет чего хозяева смогут зацепиться за очки в поединке с соперником, который продолжает обрастать мышцами.

Прогноз: победа «Лиона», коэффициент – 1,74. Прогноз на счет – 0:3.