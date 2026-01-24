Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.74

24 января 2026 10:24
Метц - Лион
25 янв. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Лиона»
Сделать ставку

25 января 2026 года в 19:15 состоится поединок 19-го тура чемпионата Франции. Главный аутсайдер Лиги 1 сыграет с одним из основных претендентов на финиш в топ-3: «Метц» будет принимать «Олимпик» из Лиона.

«Метц»

«Гранатовые» вместе с некогда славным «Осером» «делят» последнюю строчку в Лиге 1, набрав аж 12 очков в 18 матчах. Впрочем, относительная плотность таблицы внизу оставляет «Метцу» шансы не только на попадание в «стыки», но и на сохранение прописки в элите французского футбола по итогам «регулярки» (выражаясь терминологией североамериканского спорта).

Последние три игры:

  • Страсбур – Метц 2:1
  • Метц – Монпелье 0:4
  • Лорьян – Метц 1:1

«Лион»

«Ткачи» прекрасно сработались с Паулу Фонсекой и успели захватить лидерство в основном этапе Лиги Европы. На внутренней арене также краснеть не приходится – «Олимпик» ведет борьбу за место в топ-3.

Пока суд да дело «Лион» неплохо усиливает состав. Конечно же речь идет об аренде юного форварда мадридского «Реала» Эндрике, который отличился голом в первом же матче в составе «ткачей».

Последние три игры:

  • Янг Бойз – Лион 0:1
  • Лион – Брест 2:1
  • Лилль – Лион 1:2

Очные встречи

  • Лион – Метц 3:0
  • Метц– Лион 1:2
  • Лион – Метц 1:1

Прогноз на матч «Метц» – «Лион»

«Метц» слабо начинает новый календарный год (справедливости ради и до этого все было не особо радужно), тогда как «Лион» в полном порядке. Сложно представить, за счет чего хозяева смогут зацепиться за очки в поединке с соперником, который продолжает обрастать мышцами.

Прогноз: победа «Лиона», коэффициент – 1,74. Прогноз на счет – 0:3.

1.74
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Лион Метц
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 