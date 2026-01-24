25 января 2026 года в 19:15 состоится поединок 19-го тура чемпионата Франции. Главный аутсайдер Лиги 1 сыграет с одним из основных претендентов на финиш в топ-3: «Метц» будет принимать «Олимпик» из Лиона.
«Метц»
«Гранатовые» вместе с некогда славным «Осером» «делят» последнюю строчку в Лиге 1, набрав аж 12 очков в 18 матчах. Впрочем, относительная плотность таблицы внизу оставляет «Метцу» шансы не только на попадание в «стыки», но и на сохранение прописки в элите французского футбола по итогам «регулярки» (выражаясь терминологией североамериканского спорта).
Последние три игры:
- Страсбур – Метц 2:1
- Метц – Монпелье 0:4
- Лорьян – Метц 1:1
«Лион»
«Ткачи» прекрасно сработались с Паулу Фонсекой и успели захватить лидерство в основном этапе Лиги Европы. На внутренней арене также краснеть не приходится – «Олимпик» ведет борьбу за место в топ-3.
Пока суд да дело «Лион» неплохо усиливает состав. Конечно же речь идет об аренде юного форварда мадридского «Реала» Эндрике, который отличился голом в первом же матче в составе «ткачей».
Последние три игры:
- Янг Бойз – Лион 0:1
- Лион – Брест 2:1
- Лилль – Лион 1:2
Очные встречи
- Лион – Метц 3:0
- Метц– Лион 1:2
- Лион – Метц 1:1
Прогноз на матч «Метц» – «Лион»
«Метц» слабо начинает новый календарный год (справедливости ради и до этого все было не особо радужно), тогда как «Лион» в полном порядке. Сложно представить, за счет чего хозяева смогут зацепиться за очки в поединке с соперником, который продолжает обрастать мышцами.
Прогноз: победа «Лиона», коэффициент – 1,74. Прогноз на счет – 0:3.