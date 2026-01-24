25 января в 21-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Овьедо». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).

«Барселона»

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 49 очков и лидирует в Примере. «Барселона» добыла 16 побед, 1 ничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 54:22.

Последние результаты:

21.01.26 «Славия» – «Барселона» – 2:4;

18.01.26 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 2:1;

15.01.26 «Расинг» – «Барселона» – 0:2.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 13 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 2 победы, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 11:31.

Предыдущие результаты:

17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;

10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;

04.01.26 «Алавес» – «Овьедо» – 1:1.

Очные встречи

25.09.25 «Овьедо» – «Барселона» – 1:3;

27.05.01 «Барселона» – «Овьедо» – 0:1;

07.01.01 «Овьедо» – «Барселона» – 2:3.

Прогноз на матч «Барселона» – «Овьедо»

Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы не сулит ничего хорошего гостям. «Барселона» посреди недели играла в ЛЧ со «Славией», но слишком напрягаться в Чехии не пришлось. Тем более, Ямаль пропускал тот матч из-за перебора карточек и готов разрывать аутсайдера Примеры.