24 января 2026 10:39
Барселона - Овьедо
25 янв. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 21 турПерейти в онлайн матча
25 января в 21-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Овьедо». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).
«Барселона»
Команда Ханса-Дитера Флика набрала 49 очков и лидирует в Примере. «Барселона» добыла 16 побед, 1 ничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 54:22.
Последние результаты:
- 21.01.26 «Славия» – «Барселона» – 2:4;
- 18.01.26 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 2:1;
- 15.01.26 «Расинг» – «Барселона» – 0:2.
«Овьедо»
«Овьедо» набрал 13 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 2 победы, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 11:31.
Предыдущие результаты:
- 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;
- 10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
- 04.01.26 «Алавес» – «Овьедо» – 1:1.
Очные встречи
- 25.09.25 «Овьедо» – «Барселона» – 1:3;
- 27.05.01 «Барселона» – «Овьедо» – 0:1;
- 07.01.01 «Овьедо» – «Барселона» – 2:3.
Прогноз на матч «Барселона» – «Овьедо»
Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы не сулит ничего хорошего гостям. «Барселона» посреди недели играла в ЛЧ со «Славией», но слишком напрягаться в Чехии не пришлось. Тем более, Ямаль пропускал тот матч из-за перебора карточек и готов разрывать аутсайдера Примеры.
- Прогноз – ИТБ1 (3,0) с кф. 1.65.
- Прогноз на точный счет – 4:0 с кф. 8.50.