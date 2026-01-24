Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.65

24 января 2026 10:39
Барселона - Овьедо
25 янв. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
ИТБ1 (3,0)
Сделать ставку

25 января в 21-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Овьедо». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).

«Барселона»

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 49 очков и лидирует в Примере. «Барселона» добыла 16 побед, 1 ничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 54:22.

Последние результаты:

  • 21.01.26 «Славия» – «Барселона» – 2:4;
  • 18.01.26 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 2:1;
  • 15.01.26 «Расинг» – «Барселона» – 0:2.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 13 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 2 победы, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 11:31.

Предыдущие результаты:

  • 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;
  • 10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
  • 04.01.26 «Алавес» – «Овьедо» – 1:1.

Очные встречи

  • 25.09.25 «Овьедо» – «Барселона» – 1:3;
  • 27.05.01 «Барселона» – «Овьедо» – 0:1;
  • 07.01.01 «Овьедо» – «Барселона» – 2:3.

Прогноз на матч «Барселона» – «Овьедо»

Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы не сулит ничего хорошего гостям. «Барселона» посреди недели играла в ЛЧ со «Славией», но слишком напрягаться в Чехии не пришлось. Тем более, Ямаль пропускал тот матч из-за перебора карточек и готов разрывать аутсайдера Примеры.

  • Прогноз – ИТБ1 (3,0) с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 4:0 с кф. 8.50.

1.65
ИТБ1 (3,0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Овьедо Барселона
