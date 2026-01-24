Введите ваш ник на сайте
«Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.52

24 января 2026 10:56
Аль-Рияд - Аль-Хиляль
25 янв. 2026, воскресенье 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку

25 января в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии аутсайдер «Аль-Рияд» примет лидера «Аль-Хиляль». Матч является демонстрацией крайностей: команда, не знающая поражений 21 матч подряд, встречает коллектив, не побеждающий 11 туров. Диспропорция в классе, мотивации и, главное, в оборонительной работе команд колоссальна. Хозяева пропускают много, гости забивают стабильно и много.

«Аль-Рияд»

Команда в глубоком кризисе: 16-е место, 10 очков, борьба за выживание. Главная проблема – катастрофическая оборона: 13 пропущенных мячей в 5 последних матчах (в среднем 2.60 за игру). Лучший бомбардир Мамаду Силла (6 голов) не спасает ситуацию. Единственный позитив – атакующий фактор: «Аль-Рияд» забивает 4 матча подряд, что дает призрачный шанс отличиться и в этой игре.

«Аль-Хиляль»

Команда в феноменальной форме: 1-е место, 44 очка, 21 победа подряд во всех турнирах. Обладает лучшими показателями атаки (2.80 гола в среднем за игру) и обороны (0.60 пропуска в среднем) в лиге. Нападающий Маркос Леонардо (17 голов) гарантирует опасность у ворот соперника. Команда забивает 30 матчей кряду и не знает равных в текущем сезоне.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Без побед 11 матчей подряд.
  • Пропускает в 11 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних тура.
  • Проиграл 5 из 7 последних личных встреч с «Аль-Хилялем».

«Аль-Хиляль»

  • 13 побед подряд в чемпионате (21 во всех турнирах).
  • Забивает в 30 последних матчах.
  • Имеет лучшую разницу мячей (+29) в лиге.
  • Не проигрывает «Аль-Рияду» в 7 последних очных матчах.

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»

Анализ данных не оставляет сомнений: «Аль-Хиляль» одержит уверенную победу. Разница в классе, мотивации и, особенно, в надeжности обороны слишком велика. Слабая защита «Аль-Рияда», пропускающая в среднем почти 3 гола за матч, будет беззащитна перед мощной атакой гостей. Ключевой вопрос – формат победы. Учитывая абсолютное доминирование «Аль-Хиляля» и оборонительные проблемы хозяев, наиболее вероятен сценарий разгрома с разницей в два и более мяча. При этом атакующая жилка «Аль-Рияда», отметившегося в последних играх, и факт, что «Аль-Хиляль» пропускал в 3 последних тура, оставляют место для гола хозяев, возможно, в статусе утешительного. Таким образом, основная ставка – на уверенную победу фаворита с форой, а для игры с более высоким коэффициентом – на обоюдную результативность.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Хиляля» (-1.5) – коэффициент 1.52
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.87

1.52
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Рияд
