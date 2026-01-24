25 января на стадионе «Европа-Парк» в матче 19-го тура Бундеслиги встретятся два соседа по турнирной таблице. «Фрайбург» (8-е место) примет «Кельн» (10-е место) в поединке равных по силе команд, где важны будут не только очки, но и психологическое преимущество. Ожидается упорная борьба, учитывая историческое доминирование хозяев на своей арене и недавнюю крупную победу гостей в очном противостоянии.

«Фрайбург»

Команда демонстрирует нестабильную, но в целом результативную игру. «Фрайбург» забивает в 9 из 11 последних матчей, показывая хорошие атакующие показатели (1.80 гола в среднем за игру). Винченцо Грифо (10 голов) – лидер атаки. Однако оборона является слабым звеном: команда пропускает в 6 матчах подряд и в среднем 1.60 гола за игру. Домашняя арена и историческое преимущество над «Кельном» (не проигрывают в 14 из 15 последних домашних матчей) – главные козыри «Фрайбурга».

«Кельн»

Команда показывает противоречивые результаты. С одной стороны, «Кельн» не выигрывает в гостях 5 матчей подряд и имеет катастрофические проблемы в обороне, пропуская в 14 матчах подряд (1.60 в среднем). С другой – команда забивает в 4 матчах подряд (1.40 гола в среднем), а Саид Эль Мала (7 голов) представляет постоянную угрозу. Психологический перевес после разгрома 4:1 в первом круге может придать гостям уверенности.

Факты о командах

«Фрайбург»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Не проигрывает «Кельну» дома в 14 из 15 последних встреч.

Пропускает в 6 матчах подряд.

В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

«Кельн»

Не выигрывает в гостях 5 матчей подряд.

Пропускает в 14 матчах подряд.

Забивает в 4 матчах подряд.

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Кельн»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая проблемы обеих команд в обороне. «Фрайбург» имеет явное преимущество благодаря домашней арене и историческому превосходству. Однако их уязвимая защита даeт шанс атакующему «Кельну», который уже доказал в этом сезоне способность крупно обыгрывать этого соперника. Ключевым станет способность хозяев контролировать игру и использовать свои стандартные положения, где они традиционно сильны. Учитывая хронические проблемы «Кельна» в защите на выезде, «Фрайбург» должен создать множество моментов. Наиболее вероятный исход – победа хозяев в матче с обменом голами, так как «Кельн» вряд ли уйдeт без забитого мяча в своей текущей форме.

