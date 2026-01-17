18 января в рамках 16 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Рияд» на своем поле примет одного из лидеров турнира – «Аль-Таавун». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, что заметно отражается и на текущей форме. Хозяева ведут борьбу за выживание, тогда как гости стабильно набирают очки и сохраняют место в тройке сильнейших.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» переживает затяжной кризис. Команда не может выиграть уже девять матчей подряд в чемпионате и регулярно допускает серьезные ошибки в обороне. За последние пять туров коллектив пропустил 12 мячей, в среднем – 2.40 гола за игру. Атака также выглядит малопродуктивной: всего три забитых мяча за тот же отрезок. Даже при поддержке домашних трибун «Аль-Рияд» редко навязывает сопернику высокий темп и часто уступает по качеству игры.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» подходит к матчу в более стабильном состоянии. Несмотря на поражение от «Аль-Ахли», команда сохраняет высокие позиции и демонстрирует организованную игру. Гости забивают в 14 из 16 последних матчей чемпионата, а в среднем пропускают всего 0.60 гола за игру в последних пяти встречах. Баланс между атакой и обороной позволяет «Аль-Таавуну» уверенно набирать очки даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Аль-Рияд»

Не выигрывает в 9 последних матчах чемпионата

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру

«Аль-Таавун»

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

31 очко после 14 туров

В среднем 1.20 забитого мяча за игру

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Таавун»

С учетом текущей формы команд и статистики последних матчей «Аль-Таавун» выглядит явным фаворитом. Проблемы «Аль-Рияда» в обороне и слабая реализация моментов значительно снижают шансы хозяев на положительный результат. Гости способны контролировать ход встречи и реализовать свое преимущество в классе.

Рекомендованные ставки