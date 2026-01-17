Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Рияд» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.85

17 января 2026 9:44
Аль-Рияд - Аль-Таавун
18 янв. 2026, воскресенье 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку

18 января в рамках 16 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Рияд» на своем поле примет одного из лидеров турнира – «Аль-Таавун». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, что заметно отражается и на текущей форме. Хозяева ведут борьбу за выживание, тогда как гости стабильно набирают очки и сохраняют место в тройке сильнейших.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» переживает затяжной кризис. Команда не может выиграть уже девять матчей подряд в чемпионате и регулярно допускает серьезные ошибки в обороне. За последние пять туров коллектив пропустил 12 мячей, в среднем – 2.40 гола за игру. Атака также выглядит малопродуктивной: всего три забитых мяча за тот же отрезок. Даже при поддержке домашних трибун «Аль-Рияд» редко навязывает сопернику высокий темп и часто уступает по качеству игры.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» подходит к матчу в более стабильном состоянии. Несмотря на поражение от «Аль-Ахли», команда сохраняет высокие позиции и демонстрирует организованную игру. Гости забивают в 14 из 16 последних матчей чемпионата, а в среднем пропускают всего 0.60 гола за игру в последних пяти встречах. Баланс между атакой и обороной позволяет «Аль-Таавуну» уверенно набирать очки даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру

«Аль-Таавун»

  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • 31 очко после 14 туров
  • В среднем 1.20 забитого мяча за игру

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Таавун»

С учетом текущей формы команд и статистики последних матчей «Аль-Таавун» выглядит явным фаворитом. Проблемы «Аль-Рияда» в обороне и слабая реализация моментов значительно снижают шансы хозяев на положительный результат. Гости способны контролировать ход встречи и реализовать свое преимущество в классе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Рияда» меньше 1.0 – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Рияд
Другие прогнозы
18.01.2026
14:30
1.50
Италия. Серия А, 21 тур
Парма - Дженоа
Тотал меньше 2.5 голов
18.01.2026
14:30
1.65
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша - Антальяспор
Тотал меньше 2.5
18.01.2026
16:00
1.70
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе - Валенсия
«Валенсия» забьет
18.01.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
18.01.2026
17:00
2.20
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья - Фиорентина
Победа «Болоньи»
18.01.2026
17:00
1.70
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги - Самсунспор
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 