Матч 21 тура Серии А между «Торино» и «Ромой» обещает быть конкурентным и напряженным. Команды недавно встречались в Кубке Италии, где туринцы неожиданно выбили римлян, что добавляет предстоящему поединку принципиальности. При этом в чемпионате соперники решают разные задачи: «Рома» борется за еврокубковые позиции, а «Торино» старается закрепиться в середине таблицы.

«Торино»

После 20 туров «Торино» имеет 23 очка и занимает 12 место. Команда нестабильна в результатах, но регулярно отличается в атаке – голы забиваются в 9 из 11 последних матчей. В пяти последних встречах туринцы забили 8 мячей, однако столько же и пропустили, что указывает на проблемы в обороне. Поражение от «Аталанты» 0:2 в прошлом туре подтвердило, что против организованных соперников «Торино» испытывает сложности при позиционной игре.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу в более уверенном состоянии. Команда идет пятой с 39 очками и постепенно набирает стабильность. Победа над «Сассуоло» 2:0 стала третьей подряд результативной игрой в чемпионате. В последних пяти матчах «Рома» забила 9 мячей, пропустив всего 5, что говорит о более сбалансированной игре по сравнению с хозяевами. При этом римляне традиционно успешно действуют в Турине и редко остаются без голов в очных встречах.

Факты о командах

«Торино»

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем 1.60 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах Серии А

«Рома»

Забивает в 12 из 14 последних матчей против «Торино»

В среднем 1.80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей против этого соперника

Прогноз на матч «Торино» – «Рома»

Обе команды регулярно находят путь к воротам соперника, а их последние очные встречи проходят в результативном ключе. «Рома» выглядит более сбалансированной и стабильной, но «Торино» дома способен навязать борьбу и снова забить. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки