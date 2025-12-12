Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

12 декабря 2025 9:35
Метц - ПСЖ
13 дек. 2025, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «ПСЖ» с форой (–1)
Сделать ставку

В 16-м туре чемпионата Франции «Метц» примет «ПСЖ». Команды решают совершенно разные задачи: хозяева борются за выживание, а парижане ведут плотную гонку за лидерство. Разница в классе и текущей форме соперников заметна, что напрямую отражается и в предматчевых раскладах.

«Метц»

«Метц» находится в зоне вылета и переживает сложный отрезок сезона. Поражение от «Осера» (1:3) стало третьим подряд в чемпионате. За последние пять матчей команда пропустила 8 голов, а средний показатель – 1.60 мяча за игру. При этом атака нельзя назвать полностью беззубой: «Метц» забивает в 6 из 8 последних встреч, а в среднем за последние пять игр команда отличается 1.40 раза. Однако оборонительные ошибки регулярно сводят усилия в атаке на нет, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«ПСЖ»

Парижане подходят к матчу в уверенном состоянии. Разгром «Ренна» (5:0) подтвердил статус одной из самых результативных команд лиги. После 15 туров «ПСЖ» занимает второе место и имеет лучшую разницу мячей в чемпионате (+20). В последних пяти матчах команда забила 13 голов, в среднем 2.60 за игру, при этом пропуская всего 0.80 мяча. Отдельно стоит отметить статистику очных встреч: «ПСЖ» выигрывает у «Метца» 15 матчей подряд и неизменно забивает в каждом из них.

Факты о командах

«Метц»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«ПСЖ»

  • Побеждает «Метц» в 15 последних очных матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Лучшая разница мячей в чемпионате

Личные встречи
0% (0)
6% (1)
94% (15)
9
Забитых мячей
45
0.56
В среднем за матч
2.81
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 2
19.05.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
3 : 1
20.12.2023
Метц
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
5 : 0
21.05.2022
Метц
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1 : 3
24.04.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
16.09.2020
Метц
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
0 : 2
30.08.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
5 : 0
10.03.2018
Метц
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
1 : 5
08.09.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
2 : 3
18.04.2017
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
11.01.2017
Метц
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
21.08.2016
Метц
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
3 : 1
28.04.2015
Метц
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
2 : 3
21.11.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
3 : 0
23.01.2008
Метц
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
0 : 0
15.08.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «Метц» – «ПСЖ»

С учетом формы команд и истории личных встреч, «ПСЖ» подходит к игре явным фаворитом. «Метц» способен отличиться, но сдержать атакующий потенциал гостей будет крайне сложно. Парижане стабильно создают большое количество моментов и редко позволяют соперникам навязывать равную борьбу. Наиболее логичным выглядит сценарий с уверенной победой гостей и минимум двумя забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» с форой (–1) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.55
Победа «ПСЖ» с форой (–1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 ПСЖ Метц
Другие прогнозы
12.12.2025
20:00
1.82
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша - Генчлербирлиги
Обе забьют
12.12.2025
22:30
1.75
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион - РБ Лейпциг
Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5
12.12.2025
23:00
1.70
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад - Жирона
Победа «Реал Сосьедад»
13.12.2025
14:00
1.55
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс - Колос
Обе забьют — да
13.12.2025
16:00
1.32
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико - Валенсия
Победа «Атлетико»
13.12.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор - Аланьяспор
Аланьяспор не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 