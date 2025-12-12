В 16-м туре чемпионата Франции «Метц» примет «ПСЖ». Команды решают совершенно разные задачи: хозяева борются за выживание, а парижане ведут плотную гонку за лидерство. Разница в классе и текущей форме соперников заметна, что напрямую отражается и в предматчевых раскладах.

«Метц»

«Метц» находится в зоне вылета и переживает сложный отрезок сезона. Поражение от «Осера» (1:3) стало третьим подряд в чемпионате. За последние пять матчей команда пропустила 8 голов, а средний показатель – 1.60 мяча за игру. При этом атака нельзя назвать полностью беззубой: «Метц» забивает в 6 из 8 последних встреч, а в среднем за последние пять игр команда отличается 1.40 раза. Однако оборонительные ошибки регулярно сводят усилия в атаке на нет, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«ПСЖ»

Парижане подходят к матчу в уверенном состоянии. Разгром «Ренна» (5:0) подтвердил статус одной из самых результативных команд лиги. После 15 туров «ПСЖ» занимает второе место и имеет лучшую разницу мячей в чемпионате (+20). В последних пяти матчах команда забила 13 голов, в среднем 2.60 за игру, при этом пропуская всего 0.80 мяча. Отдельно стоит отметить статистику очных встреч: «ПСЖ» выигрывает у «Метца» 15 матчей подряд и неизменно забивает в каждом из них.

Факты о командах

«Метц»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«ПСЖ»

Побеждает «Метц» в 15 последних очных матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Лучшая разница мячей в чемпионате

Прогноз на матч «Метц» – «ПСЖ»

С учетом формы команд и истории личных встреч, «ПСЖ» подходит к игре явным фаворитом. «Метц» способен отличиться, но сдержать атакующий потенциал гостей будет крайне сложно. Парижане стабильно создают большое количество моментов и редко позволяют соперникам навязывать равную борьбу. Наиболее логичным выглядит сценарий с уверенной победой гостей и минимум двумя забитыми мячами.

