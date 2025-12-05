6 декабря на «Парк-де-Пренс» ПСЖ попытается вернуть уверенность после проигрыша «Монако» и сохранить позицию в топ-2. «Ренн» же идeт с сильной серией побед и готов бросить вызов одному из фаворитов чемпионата. Матч обещает быть насыщенным в атаке: обе команды обладают высокой скоростью, активно используют фланги и не боятся рисковать в завершающей стадии.

«ПСЖ»

Парижане набрали 30 очков после 14 туров и занимают второе место. В последних 5 матчах команда забила 12 голов (2.40 в среднем), что подтверждает высокий уровень индивидуального мастерства в атаке. При этом оборона допускает моменты – 8 пропущенных за этот период и 1.60 в среднем. Матчи с топ-соперниками выходят сложнее: поражения от «Монако» и «Баварии» указывают на то, что защита не всегда выдерживает интенсивный прессинг. Тем не менее дома ПСЖ стабилен – 12 из 14 последних матчей без поражений.

«Ренн»

Команда проводит один из лучших отрезков сезона: 4 победы подряд в Лиге 1. Прибавка в атаке очевидна – 12 забитых за 5 туров (2.40 в среднем), при этом всего 4 пропущенных (0.80). «Ренн» уверенно навязывает свой стиль, использует быстрые переходы и активно атакует через центр. Важный фактор – серия из 8 матчей с забитыми мячами показывает стабильность результатов. Команда действует смело и способна застать врасплох оборону лидеров.

Факты о командах

«ПСЖ»

2-е место в таблице

2.40 забитых в среднем за последние 5 матчей

Пропускает в 1.60 в среднем

Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних встреч

Побеждает в 3 последних очных матчах с «Ренном»

«Ренн»

4 победы подряд

2.40 забитых и 0.80 пропущенных в среднем за 5 игр

8 матчей подряд с голами

Забивает в 6 из 8 последних игр против ПСЖ

5-е место и отличная форма нападения

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ренн»

Команды идут голевым ходом, и статистика отчeтливо указывает на активную игру в атаке. «ПСЖ» силeн дома, имеет преимущество по индивидуальному уровню и качеству реализации. Но «Ренн» сейчас в отличной форме и способен создавать моменты даже с топ-клубами. Учитывая нестабильность обороны парижан и сильную серию гостей, обмен голами выглядит очень вероятным. При этом игра должна пройти под контролем хозяев, которые выигрывают важнейшие эпизоды дома.

Рекомендованные ставки