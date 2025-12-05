Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.62

05 декабря 2025 10:38
ПСЖ - Ренн
06 дек. 2025, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе забьют
Сделать ставку

6 декабря на «Парк-де-Пренс» ПСЖ попытается вернуть уверенность после проигрыша «Монако» и сохранить позицию в топ-2. «Ренн» же идeт с сильной серией побед и готов бросить вызов одному из фаворитов чемпионата. Матч обещает быть насыщенным в атаке: обе команды обладают высокой скоростью, активно используют фланги и не боятся рисковать в завершающей стадии.

«ПСЖ»

Парижане набрали 30 очков после 14 туров и занимают второе место. В последних 5 матчах команда забила 12 голов (2.40 в среднем), что подтверждает высокий уровень индивидуального мастерства в атаке. При этом оборона допускает моменты – 8 пропущенных за этот период и 1.60 в среднем. Матчи с топ-соперниками выходят сложнее: поражения от «Монако» и «Баварии» указывают на то, что защита не всегда выдерживает интенсивный прессинг. Тем не менее дома ПСЖ стабилен – 12 из 14 последних матчей без поражений.

«Ренн»

Команда проводит один из лучших отрезков сезона: 4 победы подряд в Лиге 1. Прибавка в атаке очевидна – 12 забитых за 5 туров (2.40 в среднем), при этом всего 4 пропущенных (0.80). «Ренн» уверенно навязывает свой стиль, использует быстрые переходы и активно атакует через центр. Важный фактор – серия из 8 матчей с забитыми мячами показывает стабильность результатов. Команда действует смело и способна застать врасплох оборону лидеров.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • 2-е место в таблице
  • 2.40 забитых в среднем за последние 5 матчей
  • Пропускает в 1.60 в среднем
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних встреч
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Ренном»

«Ренн»

  • 4 победы подряд
  • 2.40 забитых и 0.80 пропущенных в среднем за 5 игр
  • 8 матчей подряд с голами
  • Забивает в 6 из 8 последних игр против ПСЖ
  • 5-е место и отличная форма нападения

Личные встречи
52% (22)
17% (7)
31% (13)
76
Забитых мячей
40
1.81
В среднем за матч
0.95
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
06.12.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
1 : 4
08.03.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
1 : 1
25.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 3
08.10.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
0 : 2
19.03.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
1 : 0
15.01.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
1 : 0
11.02.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2 : 0
03.10.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 1
09.05.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3 : 0
07.11.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 1
18.08.2019
ПСЖ
Суперкубок Франции,
ПСЖ
2 : 1
03.08.2019
Ренн
Франция. Кубок, Финал
Ренн
2 : 2
27.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
4 : 1
27.01.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
1 : 3
23.09.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
0 : 2
12.05.2018
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Ренн
2 : 3
30.01.2018
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ренн
1 : 6
07.01.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 4
16.12.2017
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
0 : 4
01.02.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 1
14.01.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
4 : 0
06.11.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
4 : 0
29.04.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 1
30.10.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
1 : 0
30.01.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
13.09.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
1 : 2
07.05.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 3
14.12.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
0 : 2
06.04.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 2
17.11.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
3 : 0
13.05.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 1
13.08.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
05.02.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
0 : 0
19.09.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
1 : 1
24.04.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 0
19.12.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
0 : 1
03.05.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
30.11.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
2 : 0
08.03.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 3
06.10.2007
Ренн
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ренн»

Команды идут голевым ходом, и статистика отчeтливо указывает на активную игру в атаке. «ПСЖ» силeн дома, имеет преимущество по индивидуальному уровню и качеству реализации. Но «Ренн» сейчас в отличной форме и способен создавать моменты даже с топ-клубами. Учитывая нестабильность обороны парижан и сильную серию гостей, обмен голами выглядит очень вероятным. При этом игра должна пройти под контролем хозяев, которые выигрывают важнейшие эпизоды дома.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.60
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Ренн ПСЖ
  • Читайте нас: 