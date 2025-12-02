3 декабря на «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Реал» в поединке 19 тура Ла Лиги. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева исправили ситуацию победой над «Леванте» и вновь укрепились в середине таблицы, тогда как «Реал» потерял очки в трeх турах подряд и рискует упустить лидерскую группу. Обе команды имеют проблемы в атаке на последних отрезках, что может привести к более осторожной игре.

«Атлетик»

Баски идут на 8 месте с 20 очками после 14 туров. Команда нестабильно проводит сезон: 3 гола за пять последних матчей – показатель, указывающий на сложности в создании моментов. «Атлетик» сдержан в атаке, но достаточно организован в обороне: 6 пропущенных мячей за этот период. Отдельно стоит отметить победу 2:0 над «Леванте», где баски реализовали свои немногочисленные моменты и сохранили ворота в неприкосновенности.

«Реал»

Мадридцы идут на 2 месте, имея 33 очка. Однако команда забуксовала: три ничьи подряд, проблемы в завершающей стадии и 7 пропущенных голов за пять встреч. При этом результативность остаeтся приемлемой – 1.40 гола в среднем (7 за пять матчей). Мбаппе сохраняет индивидуальную эффективность (24 гола в 22 матчах), но «Реал» допускает слишком много ошибок в обороне. Также мадридцы играют нестабильно на выезде, где пропустили в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Атлетик»

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 2:0 над «Леванте» в прошлом туре

Забивает мало, но стабилен в игре без мяча

Имеет серию из 2 матчей без поражений

«Реал»

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

3 ничьи подряд в Ла Лиге

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах против «Атлетика»

Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал»

«Реал» по составу и классу превосходит соперника, однако текущая форма мадридцев оставляет вопросы: команда нестабильна, часто теряет концентрацию и пропускает в концовках. «Атлетик» же действует строго, компактно и редко допускает провалы дома. Учитывая текущие атакующие проблемы обеих команд и стилистику очных встреч, матч может пройти в закрытом ключе с ограниченным числом моментов. «Реал» способен увезти очки, но не факт, что уверенно.

Рекомендованные ставки: