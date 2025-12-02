Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

02 декабря 2025 9:51
Атлетик - Реал
03 дек. 2025, среда 21:00 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Тотал меньше 3.0
Сделать ставку

3 декабря на «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Реал» в поединке 19 тура Ла Лиги. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева исправили ситуацию победой над «Леванте» и вновь укрепились в середине таблицы, тогда как «Реал» потерял очки в трeх турах подряд и рискует упустить лидерскую группу. Обе команды имеют проблемы в атаке на последних отрезках, что может привести к более осторожной игре.

«Атлетик»

Баски идут на 8 месте с 20 очками после 14 туров. Команда нестабильно проводит сезон: 3 гола за пять последних матчей – показатель, указывающий на сложности в создании моментов. «Атлетик» сдержан в атаке, но достаточно организован в обороне: 6 пропущенных мячей за этот период. Отдельно стоит отметить победу 2:0 над «Леванте», где баски реализовали свои немногочисленные моменты и сохранили ворота в неприкосновенности.

«Реал»

Мадридцы идут на 2 месте, имея 33 очка. Однако команда забуксовала: три ничьи подряд, проблемы в завершающей стадии и 7 пропущенных голов за пять встреч. При этом результативность остаeтся приемлемой – 1.40 гола в среднем (7 за пять матчей). Мбаппе сохраняет индивидуальную эффективность (24 гола в 22 матчах), но «Реал» допускает слишком много ошибок в обороне. Также мадридцы играют нестабильно на выезде, где пропустили в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Атлетик»

  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 2:0 над «Леванте» в прошлом туре
  • Забивает мало, но стабилен в игре без мяча
  • Имеет серию из 2 матчей без поражений

«Реал»

  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 ничьи подряд в Ла Лиге
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах против «Атлетика»

Личные встречи
13% (5)
15% (6)
72% (28)
27
Забитых мячей
84
0.69
В среднем за матч
2.15
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 32 тур
Реал
1 : 0
20.04.2025
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 1
04.12.2024
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
31.03.2024
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 2
12.08.2023
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
1 : 1
04.06.2023
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
0 : 2
22.01.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 0
03.02.2022
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 0
16.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 2
22.12.2021
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
1 : 0
01.12.2021
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
16.05.2021
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
1 : 2
14.01.2021
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3 : 1
16.12.2020
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
0 : 1
05.07.2020
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 0
22.12.2019
Атлетик
Испания. Примера, 33 тур
Реал
3 : 0
21.04.2019
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
1 : 1
15.09.2018
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Реал
1 : 1
18.04.2018
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 0
02.12.2017
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 2
18.03.2017
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 1
23.10.2016
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 2
13.02.2016
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
23.09.2015
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
07.03.2015
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
5 : 0
05.10.2014
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1 : 1
02.02.2014
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
3 : 1
01.09.2013
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 3
14.04.2013
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
18.11.2012
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
0 : 3
02.05.2012
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
23.01.2012
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 3
09.04.2011
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
20.11.2010
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Реал
5 : 1
08.05.2010
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 0
16.01.2010
Реал
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 5
14.03.2009
Реал
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 2
26.10.2008
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
27.04.2008
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
0 : 1
08.12.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал»

«Реал» по составу и классу превосходит соперника, однако текущая форма мадридцев оставляет вопросы: команда нестабильна, часто теряет концентрацию и пропускает в концовках. «Атлетик» же действует строго, компактно и редко допускает провалы дома. Учитывая текущие атакующие проблемы обеих команд и стилистику очных встреч, матч может пройти в закрытом ключе с ограниченным числом моментов. «Реал» способен увезти очки, но не факт, что уверенно.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.78
  • Реал не проиграет – коэффициент 1.42

1.78
Тотал меньше 3.0
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Атлетик
