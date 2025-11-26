Введите ваш ник на сайте
«КАМАЗ» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 27 ноября с коэффициентом 1.72

26 ноября 2025 9:15
КАМАЗ - Крылья Советов
27 нояб. 2025, четверг 18:00 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «КАМАЗа» с форой (+1)
Сделать ставку

27 ноября в рамках четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «КАМАЗ» примет «Крылья Советов» на своем поле. Хозяева уверенно проводят кубковый отрезок и уже одержали три победы подряд в турнире, тогда как самарцы переживают спад именно в выездных играх, где не выигрывают девять матчей кряду. Противостояние обещает быть напряженным с учетом амбиций обеих команд и важности стадии.

«КАМАЗ»

Коллектив из Набережных Челнов демонстрирует стабильность и боевой характер. В последних пяти матчах команда забила восемь мячей и в среднем отличается 1.60 раза за игру, регулярно создавая давление у ворот соперников. «КАМАЗ» забивает в четырех последних встречах и не проигрывает в пяти из семи игр, что подчеркивает уверенность даже против более статусных соперников. Однако оборона периодически дает сбои – семь пропущенных мячей за тот же отрезок свидетельствуют о риске при игре с быстрыми соперниками.

«Крылья Советов»

Самарский клуб нестабилен, особенно в кубковых выездных матчах. Поражение от «Динамо» 0:4 показало уязвимость в защите, а общая статистика подтверждает проблемы: 11 пропущенных в 13 играх и всего 0.80 забитого мяча в среднем за последние встречи. Несмотря на периодические улучшения в РПЛ, на чужом поле «Крылья Советов» действуют менее уверенно и часто теряют концентрацию во второй половине матчей.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Три победы подряд в Кубке России
  • Забивает в 4 последних матчах
  • 1.60 гола в среднем за игру
  • Не проигрывает дома «Крыльям Советов» в 6 последних встречах
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Крылья Советов»

  • Не выигрывают в 9 последних выездных матчах Кубка
  • Пропускают в 11 из 13 последних игр
  • Забивают в 3 матчах подряд
  • 0.80 гола в среднем за игру
  • Нестабильные результаты на выезде

Личные встречи
36% (4)
27% (3)
36% (4)
11
Забитых мячей
15
1
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 1/16 финала
КАМАЗ
1 : 0
27.06.2007
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Крылья Советов
4 : 0
20.09.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 11 тур
КАМАЗ
3 : 0
24.05.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 29 тур
Крылья Советов
2 : 0
28.09.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 12 тур
КАМАЗ
0 : 0
15.05.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 17 тур
Крылья Советов
2 : 1
22.07.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 8 тур
КАМАЗ
1 : 0
24.05.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 16 тур
КАМАЗ
3 : 1
20.07.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 9 тур
Крылья Советов
1 : 1
28.04.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 23 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.08.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 8 тур
Крылья Советов
4 : 0
21.04.1993
КАМАЗ
Показать все

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Крылья Советов»

С учетом текущей формы и статистики домашних игр «КАМАЗ» выглядит командой, способной навязать равную борьбу и как минимум не уступить в основное время. «Крылья Советов» обладают преимуществом в классе, но слабые показатели на выезде и проблемы в защите снижают их статус фаворита. Вероятен осторожный матч с акцентом на борьбу в центре поля и ограниченным количеством голевых моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «КАМАЗа» с форой (+1) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.85

1.72
Победа «КАМАЗа» с форой (+1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Крылья Советов КАМАЗ
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 