27 ноября в рамках четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «КАМАЗ» примет «Крылья Советов» на своем поле. Хозяева уверенно проводят кубковый отрезок и уже одержали три победы подряд в турнире, тогда как самарцы переживают спад именно в выездных играх, где не выигрывают девять матчей кряду. Противостояние обещает быть напряженным с учетом амбиций обеих команд и важности стадии.

«КАМАЗ»

Коллектив из Набережных Челнов демонстрирует стабильность и боевой характер. В последних пяти матчах команда забила восемь мячей и в среднем отличается 1.60 раза за игру, регулярно создавая давление у ворот соперников. «КАМАЗ» забивает в четырех последних встречах и не проигрывает в пяти из семи игр, что подчеркивает уверенность даже против более статусных соперников. Однако оборона периодически дает сбои – семь пропущенных мячей за тот же отрезок свидетельствуют о риске при игре с быстрыми соперниками.

«Крылья Советов»

Самарский клуб нестабилен, особенно в кубковых выездных матчах. Поражение от «Динамо» 0:4 показало уязвимость в защите, а общая статистика подтверждает проблемы: 11 пропущенных в 13 играх и всего 0.80 забитого мяча в среднем за последние встречи. Несмотря на периодические улучшения в РПЛ, на чужом поле «Крылья Советов» действуют менее уверенно и часто теряют концентрацию во второй половине матчей.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Три победы подряд в Кубке России

Забивает в 4 последних матчах

1.60 гола в среднем за игру

Не проигрывает дома «Крыльям Советов» в 6 последних встречах

Пропускает в 3 последних матчах

«Крылья Советов»

Не выигрывают в 9 последних выездных матчах Кубка

Пропускают в 11 из 13 последних игр

Забивают в 3 матчах подряд

0.80 гола в среднем за игру

Нестабильные результаты на выезде

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Крылья Советов»

С учетом текущей формы и статистики домашних игр «КАМАЗ» выглядит командой, способной навязать равную борьбу и как минимум не уступить в основное время. «Крылья Советов» обладают преимуществом в классе, но слабые показатели на выезде и проблемы в защите снижают их статус фаворита. Вероятен осторожный матч с акцентом на борьбу в центре поля и ограниченным количеством голевых моментов.

Рекомендованные ставки