26 ноября на стадионе «Паркен» состоится матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Кайрат». Обе команды находятся в нижней части таблицы и имеют по одному набранному очку, поэтому предстоящая встреча приобретает принципиальное значение в борьбе за сохранение шансов на выход из группы. Несмотря на серию неудач в еврокубке, хозяева традиционно опасны на своем поле, тогда как гости стараются компенсировать недостаток класса компактной игрой и дисциплиной.

Датский клуб проиграл три последних матча в Лиге чемпионов и пропускает уже четыре встречи подряд, однако дома команда выглядит гораздо увереннее. «Копенгаген» не уступал в 9 из 11 последних матчей на своем поле, стабильно создавая голевые моменты. В пяти последних играх команда забила 8 мячей, сохраняя средний показатель 1.60 гола за матч, но оборона остается проблемной – 1.80 пропущенных в среднем говорят о регулярных ошибках при позиционной защите. Юссуфа Мукоко является ключевой фигурой в атаке и способен решить эпизод за счет индивидуальных действий.

«Кайрат»

Казахстанский коллектив также испытывает трудности в турнире и не побеждает четыре матча подряд. При этом «Кайрат» демонстрирует более надежную оборону – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и показатель 0.60 за матч. В атаке команда действует эпизодически, но стабильно отличается, забивая в среднем 1.60 гола. Дастан Сатпаев остается главной надеждой в завершении, а общий рисунок игры выстраивается вокруг сдерживания соперника и быстрых переходов.

Факты о командах

«Копенгаген»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Не проигрывает дома в 9 из 11 последних встреч

В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено за игру

Пропускает в 4 матчах Лиги чемпионов подряд

«Кайрат»

Не выигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 1.60 забито и 0.60 пропущено за игру

Пропустил всего 3 гола в 5 последних встречах

Делает ставку на организованную оборону и контратаки

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Кайрат»

С учетом домашней статистики хозяев и более высокой интенсивности их атакующей игры именно «Копенгаген» выглядит ближе к положительному результату. При этом надежная оборона гостей и осторожная тактика позволяют ожидать закрытого сценария, где решающим станет один эпизод. Матч вряд ли получится результативным, но преимущество поля способно сыграть ключевую роль.