Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Копенгаген» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 26 ноября с коэффициентом 2.45

25 ноября 2025 9:00
Копенгаген - Кайрат
26 нояб. 2025, среда 20:45 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

26 ноября на стадионе «Паркен» состоится матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Кайрат». Обе команды находятся в нижней части таблицы и имеют по одному набранному очку, поэтому предстоящая встреча приобретает принципиальное значение в борьбе за сохранение шансов на выход из группы. Несмотря на серию неудач в еврокубке, хозяева традиционно опасны на своем поле, тогда как гости стараются компенсировать недостаток класса компактной игрой и дисциплиной.

«Копенгаген»

Датский клуб проиграл три последних матча в Лиге чемпионов и пропускает уже четыре встречи подряд, однако дома команда выглядит гораздо увереннее. «Копенгаген» не уступал в 9 из 11 последних матчей на своем поле, стабильно создавая голевые моменты. В пяти последних играх команда забила 8 мячей, сохраняя средний показатель 1.60 гола за матч, но оборона остается проблемной – 1.80 пропущенных в среднем говорят о регулярных ошибках при позиционной защите. Юссуфа Мукоко является ключевой фигурой в атаке и способен решить эпизод за счет индивидуальных действий.

«Кайрат»

Казахстанский коллектив также испытывает трудности в турнире и не побеждает четыре матча подряд. При этом «Кайрат» демонстрирует более надежную оборону – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и показатель 0.60 за матч. В атаке команда действует эпизодически, но стабильно отличается, забивая в среднем 1.60 гола. Дастан Сатпаев остается главной надеждой в завершении, а общий рисунок игры выстраивается вокруг сдерживания соперника и быстрых переходов.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Не проигрывает дома в 9 из 11 последних встреч
  • В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Пропускает в 4 матчах Лиги чемпионов подряд

«Кайрат»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 1.60 забито и 0.60 пропущено за игру
  • Пропустил всего 3 гола в 5 последних встречах
  • Делает ставку на организованную оборону и контратаки

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Кайрат»

С учетом домашней статистики хозяев и более высокой интенсивности их атакующей игры именно «Копенгаген» выглядит ближе к положительному результату. При этом надежная оборона гостей и осторожная тактика позволяют ожидать закрытого сценария, где решающим станет один эпизод. Матч вряд ли получится результативным, но преимущество поля способно сыграть ключевую роль.

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.45

2.45
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Кайрат Копенгаген
Другие прогнозы
25.11.2025
20:45
1.90
Лига чемпионов, 5 тур
Аякс - Бенфика
Победа «Бенфики»
25.11.2025
23:00
1.65
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити - Байер
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
25.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Челси - Барселона
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.95
Лига чемпионов, 5 тур
Боруссия Д - Вильярреал
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.78
Лига чемпионов, 5 тур
Буде-Глимт - Ювентус
Обе команды забьют
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 