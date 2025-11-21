21 ноября 2025 15:00
Арсенал - Черноморец
22 нояб. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 20 турПерейти в онлайн матча
22 ноября в 20-м туре Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Черноморец». Игра в Туле начнется в 17:00 (мск).
«Арсенал»
Команда Дмитрия Гунько располагается на 8-й позиции, набрав 26 очков. «Арсенал» добыл 6 побед, 8 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 28:24.
Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 16.11.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;
- 08.11.25 «Арсенал» – «Чайка» – 1:0;
- 03.11.23 «Ротор» – «Арсенал» – 1:2.
«Черноморец»
«Черноморец» набрал 20 очков и занимает 15-е место. Подопечные Вадима Евсеева добыли 5 побед, 5 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:25.
Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 15.11.25 «Черноморец» – «Волга» – 2:1;
- 09.11.25 «Енисей» – «Черноморец» – 1:0;
- 02.11.25 «Спартак» Кострома – «Черноморец» – 3:1.
Очные встречи
- 03.08.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 1:2;
- 07.03.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 0:0;
- 13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;
- 03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;
- 12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Черноморец»
«Канониры» в ноябре только выигрывают, а «моряки» лишь в прошлом туре прервали 5-матчевую серию без побед. Ожидаем упорной игры с минимальным перевесом хозяев.
- Прогноз – П1 с кф. 2.02.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 5.50.