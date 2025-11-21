22 ноября в 20-м туре Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Черноморец». Игра в Туле начнется в 17:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько располагается на 8-й позиции, набрав 26 очков. «Арсенал» добыл 6 побед, 8 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 28:24.

Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:

16.11.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;

08.11.25 «Арсенал» – «Чайка» – 1:0;

03.11.23 «Ротор» – «Арсенал» – 1:2.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 20 очков и занимает 15-е место. Подопечные Вадима Евсеева добыли 5 побед, 5 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:25.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

15.11.25 «Черноморец» – «Волга» – 2:1;

09.11.25 «Енисей» – «Черноморец» – 1:0;

02.11.25 «Спартак» Кострома – «Черноморец» – 3:1.

Очные встречи

03.08.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 1:2;

07.03.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 0:0;

13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;

03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;

12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Черноморец»

«Канониры» в ноябре только выигрывают, а «моряки» лишь в прошлом туре прервали 5-матчевую серию без побед. Ожидаем упорной игры с минимальным перевесом хозяев.