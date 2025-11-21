22 ноября во Львове состоится матч 13 тура чемпионата Украины, в котором «Карпаты» примут «Металлист 1925». Соседи по таблице ведут плотную борьбу за позиции в середине, однако функциональное состояние команд заметно отличается. Львовяне стабилизировали игру в обороне и вышли на серию без поражений, тогда как харьковский клуб переживает спад и регулярно теряет очки, особенно в выездных встречах. С учетом текущих показателей матч обещает быть напряженным, но с ощутимым перевесом хозяев по структуре игры.
«Карпаты»
Коллектив подходит к встрече в хорошем психологическом состоянии. Победа над «Кривбассом» и два предыдущих успешных результата подтверждают рост надежности в защите – команда не пропускает три тура подряд. При этом «Карпаты» сохраняют умеренную результативность, делая ставку на прагматичный футбол и контроль темпа. Бруно Роберто остается ключевой фигурой впереди и стабильно создает угрозу у чужих ворот.
«Металлист 1925»
Гости находятся в затяжной серии без побед и допускают системные ошибки в обороне. Несмотря на наличие результативного Итодо, команда часто теряет концентрацию после перерыва и пропускает в решающие отрезки. Ничейные результаты на выезде не перекрывают общий спад, а поражение от «Зари» лишь усилило давление на коллектив.
Факты о командах
«Карпаты»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Не пропускает в 3 турах подряд
- В среднем: 1.00 забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Победы в двух последних матчах подряд
«Металлист 1925»
- Не выигрывает в 5 матчах подряд
- Пропускает в 6 из 8 последних игр
- В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Три ничьи в пяти последних выездных встречах
Прогноз на матч «Карпаты» – «Металлист 1925»
С учетом формы команд и надежности обороны хозяев «Карпаты» выглядят предпочтительнее в этой встрече. «Металлист 1925» регулярно допускает ошибки в защите и нестабилен в позиционной игре, что особенно заметно в матчах против соперников равного уровня. Львовяне же действуют организованно, редко позволяют создавать моменты у своих ворот и эффективно используют минимальное количество шансов. Оптимальной стратегией выглядит ставка на победу хозяев при умеренной результативности.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Карпаты» – коэффициент 2.1
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75