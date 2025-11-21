Введите ваш ник на сайте
«Карпаты» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.1

21 ноября 2025 11:03
Карпаты - Металлист 1925
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Украина. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Карпаты»
Сделать ставку

22 ноября во Львове состоится матч 13 тура чемпионата Украины, в котором «Карпаты» примут «Металлист 1925». Соседи по таблице ведут плотную борьбу за позиции в середине, однако функциональное состояние команд заметно отличается. Львовяне стабилизировали игру в обороне и вышли на серию без поражений, тогда как харьковский клуб переживает спад и регулярно теряет очки, особенно в выездных встречах. С учетом текущих показателей матч обещает быть напряженным, но с ощутимым перевесом хозяев по структуре игры.

«Карпаты»

Коллектив подходит к встрече в хорошем психологическом состоянии. Победа над «Кривбассом» и два предыдущих успешных результата подтверждают рост надежности в защите – команда не пропускает три тура подряд. При этом «Карпаты» сохраняют умеренную результативность, делая ставку на прагматичный футбол и контроль темпа. Бруно Роберто остается ключевой фигурой впереди и стабильно создает угрозу у чужих ворот.

«Металлист 1925»

Гости находятся в затяжной серии без побед и допускают системные ошибки в обороне. Несмотря на наличие результативного Итодо, команда часто теряет концентрацию после перерыва и пропускает в решающие отрезки. Ничейные результаты на выезде не перекрывают общий спад, а поражение от «Зари» лишь усилило давление на коллектив.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Не пропускает в 3 турах подряд
  • В среднем: 1.00 забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Победы в двух последних матчах подряд

«Металлист 1925»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Три ничьи в пяти последних выездных встречах

Прогноз на матч «Карпаты» – «Металлист 1925»

С учетом формы команд и надежности обороны хозяев «Карпаты» выглядят предпочтительнее в этой встрече. «Металлист 1925» регулярно допускает ошибки в защите и нестабилен в позиционной игре, что особенно заметно в матчах против соперников равного уровня. Львовяне же действуют организованно, редко позволяют создавать моменты у своих ворот и эффективно используют минимальное количество шансов. Оптимальной стратегией выглядит ставка на победу хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Карпаты» – коэффициент 2.1
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.10
Победа «Карпаты»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Карпаты
18+
