21 ноября на стадионе Самара Арена состоится матч 16-го тура Премьер-лиги, в котором «Акрон» примет «Сочи». Хозяева уверенно проводят осенний отрезок и постепенно поднимаются в таблице, в то время как гости находятся в зоне вылета и продолжают испытывать значительные проблемы, особенно в обороне. На фоне разнонаправленного состояния команд встреча обещает быть насыщенной борьбой, но с ощутимым перевесом хозяев.

«Акрон»

«Акрон» демонстрирует впечатляющую стабильность: команда не проигрывает пять матчей подряд в чемпионате и забивает в каждой из этих встреч. В последних пяти играх было забито семь голов, что отражает уверенную работу в атаке. Оборона также выглядит достаточно надежно – всего пять пропущенных мячей за этот отрезок. Команда удачно действует в переходных фазах, грамотно использует фланги и часто навязывает соперникам высокий темп. Лучший бомбардир Жилсон Беншимол продолжает поддерживать тонус команды в атакующих действиях.

«Сочи»

«Сочи» проводит крайне непростой сезон и после 15 туров располагается на 15-м месте. Команда проигрывает важные матчи, пропуская много: 12 голов за последние пять встреч в чемпионате. При этом в атаке «Сочи» действует нерешительно – пять голов за тот же период, и игровой баланс сохраняется с большим трудом. Проблемы в структурной обороне, частые провалы в центре поля и нехватка индивидуального класса приводят к регулярным потерям очков.

Факты о командах

«Акрон»

Не проигрывает в 5 матчах чемпионата подряд

Забивает в 6 последних матчах

1.40 гола в среднем за последние 5 игр

1.00 пропущенных в среднем

«Сочи»

Пропускает в 7 матчах подряд

2.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр

1.00 гола в среднем

Всего 8 очков после 15 туров

Прогноз на матч «Акрон» – «Сочи»

На фоне текущей формы очевидно, что «Акрон» подходит к матчу в гораздо более устойчивом состоянии. Команда уверенно контролирует темп, стабильно создает моменты и сохраняет компактность в обороне. «Сочи» же продолжает много пропускать и не может наладить надежную защиту, что делает их крайне уязвимыми против организованного соперника. Принимая во внимание динамику последних игр, статистику по забитым и пропущенным мячам и общий уровень команд, наиболее логичным выглядит выбор в пользу хозяев. «Акрон» должен контролировать игру и иметь достаточно шансов, чтобы взять очередные очки, а гости вряд ли смогут предложить устойчивый ответ.

Рекомендованные ставки