«Акрон» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 21 ноября 2025 с коэффициентом 2

18 ноября 2025 9:11
Акрон - Сочи
21 нояб. 2025, пятница 18:30 | Россия. Премьер-лига, 16 тур
2.00
Победа «Акрона»
21 ноября на стадионе Самара Арена состоится матч 16-го тура Премьер-лиги, в котором «Акрон» примет «Сочи». Хозяева уверенно проводят осенний отрезок и постепенно поднимаются в таблице, в то время как гости находятся в зоне вылета и продолжают испытывать значительные проблемы, особенно в обороне. На фоне разнонаправленного состояния команд встреча обещает быть насыщенной борьбой, но с ощутимым перевесом хозяев.

«Акрон»

«Акрон» демонстрирует впечатляющую стабильность: команда не проигрывает пять матчей подряд в чемпионате и забивает в каждой из этих встреч. В последних пяти играх было забито семь голов, что отражает уверенную работу в атаке. Оборона также выглядит достаточно надежно – всего пять пропущенных мячей за этот отрезок. Команда удачно действует в переходных фазах, грамотно использует фланги и часто навязывает соперникам высокий темп. Лучший бомбардир Жилсон Беншимол продолжает поддерживать тонус команды в атакующих действиях.

«Сочи»

«Сочи» проводит крайне непростой сезон и после 15 туров располагается на 15-м месте. Команда проигрывает важные матчи, пропуская много: 12 голов за последние пять встреч в чемпионате. При этом в атаке «Сочи» действует нерешительно – пять голов за тот же период, и игровой баланс сохраняется с большим трудом. Проблемы в структурной обороне, частые провалы в центре поля и нехватка индивидуального класса приводят к регулярным потерям очков.

Факты о командах

«Акрон»

  • Не проигрывает в 5 матчах чемпионата подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • 1.40 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.00 пропущенных в среднем

«Сочи»

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 2.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр
  • 1.00 гола в среднем
  • Всего 8 очков после 15 туров

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Сочи
0 : 4
26.07.2025
Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Сочи»

На фоне текущей формы очевидно, что «Акрон» подходит к матчу в гораздо более устойчивом состоянии. Команда уверенно контролирует темп, стабильно создает моменты и сохраняет компактность в обороне. «Сочи» же продолжает много пропускать и не может наладить надежную защиту, что делает их крайне уязвимыми против организованного соперника. Принимая во внимание динамику последних игр, статистику по забитым и пропущенным мячам и общий уровень команд, наиболее логичным выглядит выбор в пользу хозяев. «Акрон» должен контролировать игру и иметь достаточно шансов, чтобы взять очередные очки, а гости вряд ли смогут предложить устойчивый ответ.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Акрона» – коэффициент 2
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

2.00
Победа «Акрона»
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи Акрон
18+
  • Читайте нас: 