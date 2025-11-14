Введите ваш ник на сайте
Россия – Чили: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

14 ноября 2025 10:47
Россия - Чили
15 нояб. 2025, суббота 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа России
Сделать ставку

15 ноября в Москве Россия сыграет с Чили в очередном товарищеском матче. Хозяева подходят к встрече с впечатляющей серией без поражений и уверенной игрой в последних встречах. Команда стабильно забивает, контролирует темп и демонстрирует надежность в обороне. Чили же проводит нестабильный период: результаты крайне неравномерные, особенно в гостях, где команда проигрывает три матча подряд. По динамике и качеству игры Россия выглядит более собранной и результативной.

Россия

Россия продолжает уверенную серию – 23 матча без поражений в товарищеских встречах. Команда забивает в четырех матчах подряд и сохраняет хороший баланс между атакой и защитой. В пяти последних матчах Россия оформила 10 голов, демонстрируя среднюю результативность 2.00 за игру. При этом оборона допускает минимум ошибок – всего 3 пропущенных за пять встреч. Сборная уверенно действует при позиционных атаках и использует фланги, что дает преимущество против команд с неритмичной обороной.

Чили

Чили одержала три победы подряд в товарищеских матчах, но общая статистика показывает существенные трудности. Команда пропустила 7 мячей за последние пять игр и забила всего 2 гола. На выезде ситуация еще хуже: три поражения в гостевых встречах подряд. Чили часто теряет плотность в центре поля, испытывает сложности в переходах из обороны в атаку и редко создает много опасных моментов. Низкая результативность – всего 0.40 гола в среднем за пять матчей – делает задачу взломать российскую оборону еще сложнее.

Факты о командах

Россия

  • Не проигрывает 23 матча подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • 10 голов за последние 5 игр

Чили

  • Проигрывает 3 гостевых матча подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • 2 гола за последние 5 игр

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
Россия
1 : 1
09.06.2017
Чили

Прогноз на матч Россия – Чили

Россия подходит к этой встрече в значительно лучшей форме, чем соперник. Команда уверенно контролирует игру, стабильно создает моменты и редко допускает серьезные ошибки в обороне. Чили же пока не демонстрирует стабильности ни в атаке, ни в защите – гостевые матчи складываются особенно тяжело. С учетом текущей динамики Россия должна иметь заметное преимущество по ходу встречи и контролировать основные эпизоды. Ожидается, что хозяева будут активнее в нападении и смогут реализовать хотя бы один из многочисленных подходов.

Рекомендованные ставки

  • Победа России – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал России больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.55
Победа России
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
