Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шахтер» – «СК Полтава»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

08 ноября 2025 11:43
Шахтер - Полтава
09 нояб. 2025, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
Сделать ставку

9 ноября на «Арене Львов» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, где «Шахтер» примет «СК Полтаву». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и продолжают борьбу на нескольких фронтах, тогда как гости борются за выживание, оставаясь без побед уже девять туров подряд.

«Шахтер»

Команда набрала отличную форму, закрепившись на первом месте с 24 очками. После уверенной победы над «Динамо Киев» (3:1) в чемпионате и успеха в Лиге конференций против «Брейдаблика» (2:0) донецкий клуб демонстрирует стабильность. В последних пяти матчах «Шахтер» забил 11 голов и пропустил всего 5. Особенно мощно команда играет дома – три победы подряд с общим счетом 9:1. Кауан Элиаз остаeтся ключевой фигурой атаки, на его счету уже 7 голов в 17 матчах.

«СК Полтава»

Гости занимают последнее место с 6 очками и не выигрывают уже девять матчей подряд. Тем не менее в трeх последних турах команда начала показывать характер, добившись двух ничьих (2:2 с «Колосом» и «Кривбассом»). При этом «СК Полтава» неизменно пропускает – 11 голов за последние пять матчей, в среднем более двух за игру. Команда создаeт немного моментов, но старается использовать стандарты и быстрые выпады, благодаря чему забивает стабильно один гол в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Победы в 3 последних матчах дома
  • Средние показатели: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • Больше всех побед в турнире – 7

«СК Полтава»

  • Не выигрывает 9 туров подряд
  • Средние показатели: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в каждом из 11 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
1
7
В среднем за матч
1
7:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:1
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
7 : 1
09.11.2025
Полтава

Прогноз на матч «Шахтер» – «СК Полтава»

Разница в классе и форме между командами очевидна. «Шахтер» уверенно контролирует матчи и регулярно реализует свои моменты, в то время как «СК Полтава» играет слабо в обороне, особенно против лидеров. Гости способны удивить редкими контратаками, но удержать ворота «сухими» им практически невозможно. С учeтом домашнего преимущества и высокого атакующего потенциала хозяев, стоит ожидать уверенной победы «Шахтера» с запасом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.80
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Полтава Шахтер
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 