9 ноября на «Арене Львов» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, где «Шахтер» примет «СК Полтаву». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и продолжают борьбу на нескольких фронтах, тогда как гости борются за выживание, оставаясь без побед уже девять туров подряд.

«Шахтер»

Команда набрала отличную форму, закрепившись на первом месте с 24 очками. После уверенной победы над «Динамо Киев» (3:1) в чемпионате и успеха в Лиге конференций против «Брейдаблика» (2:0) донецкий клуб демонстрирует стабильность. В последних пяти матчах «Шахтер» забил 11 голов и пропустил всего 5. Особенно мощно команда играет дома – три победы подряд с общим счетом 9:1. Кауан Элиаз остаeтся ключевой фигурой атаки, на его счету уже 7 голов в 17 матчах.

«СК Полтава»

Гости занимают последнее место с 6 очками и не выигрывают уже девять матчей подряд. Тем не менее в трeх последних турах команда начала показывать характер, добившись двух ничьих (2:2 с «Колосом» и «Кривбассом»). При этом «СК Полтава» неизменно пропускает – 11 голов за последние пять матчей, в среднем более двух за игру. Команда создаeт немного моментов, но старается использовать стандарты и быстрые выпады, благодаря чему забивает стабильно один гол в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Шахтер»

Победы в 3 последних матчах дома

Средние показатели: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 3 матчах подряд

Больше всех побед в турнире – 7

«СК Полтава»

Не выигрывает 9 туров подряд

Средние показатели: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в каждом из 11 последних матчей

Прогноз на матч «Шахтер» – «СК Полтава»

Разница в классе и форме между командами очевидна. «Шахтер» уверенно контролирует матчи и регулярно реализует свои моменты, в то время как «СК Полтава» играет слабо в обороне, особенно против лидеров. Гости способны удивить редкими контратаками, но удержать ворота «сухими» им практически невозможно. С учeтом домашнего преимущества и высокого атакующего потенциала хозяев, стоит ожидать уверенной победы «Шахтера» с запасом.

Рекомендованные ставки