8 ноября 2025 года в 17:45 состоится поединок 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» сыграет с бывшей командой Стивена Джеррарда – «Аль-Иттифаком».

«Аль-Шабаб»

Форма «Аль-Шабаба» оставляет желать лучшего: лишь одна победа в пяти последних турах при двух ничьих и двух поражениях. Дома картина невеселая: одна победа, ничья и два поражения.

Сейчас каждое очко на вес золота – клуб балансирует над зоной вылета. Известный тренер Иманоль Алгуасиль будет требовать от подопечных железобетонной дисциплины в обороне и молниеносных уколов вперед, используя скорость форвардов.

Последние три игры:

Аль-Раян – Аль-Шабаб 1:1

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб 1:0

Аль-Шабаб – Аль-Зульфи 1:0

«Аль-Иттифак»

У «Аль-Иттифака» дела также идут со скрипом: две победы, две ничьи и три поражения за последние семь матчей во всех турнирах. тобы увезти очки из Эр-Рияда, гостям придeтся показать лучшее, на что способны: сохранить атакующий кураж и при этом наконец-то закрыть тылы.

Последние три игры:

Аль-Иттифак – Аль-Хазм 2:2

Аль-Фатех – Аль-Иттифак 2:1

Аль-Иттифак – Аль-Хиляль 0:5

Очные встречи

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 3:1

Аль-Шабаб – Аль-Иттифак 0:1

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 1:0

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттифак»

Обе команды, очевидно, переживают не лучшие времена, выступая сильно ниже уровня ожиданий. Соперники подходят к очной дуэли в кризисе и есть основания полагать, что «Шабаб» и «Иттифак» разойдутся миром.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.60. Прогноз на счет – 1:1.