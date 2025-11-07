Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Шабаб» - «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 3.60

07 ноября 2025 12:23
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
08 нояб. 2025, суббота 17:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Ничья
Сделать ставку

8 ноября 2025 года в 17:45 состоится поединок 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» сыграет с бывшей командой Стивена Джеррарда – «Аль-Иттифаком».

«Аль-Шабаб»

Форма «Аль-Шабаба» оставляет желать лучшего: лишь одна победа в пяти последних турах при двух ничьих и двух поражениях. Дома картина невеселая: одна победа, ничья и два поражения.

Сейчас каждое очко на вес золота – клуб балансирует над зоной вылета. Известный тренер Иманоль Алгуасиль будет требовать от подопечных железобетонной дисциплины в обороне и молниеносных уколов вперед, используя скорость форвардов.

Последние три игры:

  • Аль-Раян – Аль-Шабаб 1:1
  • Аль-Хиляль – Аль-Шабаб 1:0
  • Аль-Шабаб – Аль-Зульфи 1:0

«Аль-Иттифак»

У «Аль-Иттифака» дела также идут со скрипом: две победы, две ничьи и три поражения за последние семь матчей во всех турнирах. тобы увезти очки из Эр-Рияда, гостям придeтся показать лучшее, на что способны: сохранить атакующий кураж и при этом наконец-то закрыть тылы.

Последние три игры:

  • Аль-Иттифак – Аль-Хазм 2:2
  • Аль-Фатех – Аль-Иттифак 2:1
  • Аль-Иттифак – Аль-Хиляль 0:5

Очные встречи

  • Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 3:1
  • Аль-Шабаб – Аль-Иттифак 0:1
  • Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 1:0

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттифак»

Обе команды, очевидно, переживают не лучшие времена, выступая сильно ниже уровня ожиданий. Соперники подходят к очной дуэли в кризисе и есть основания полагать, что «Шабаб» и «Иттифак» разойдутся миром.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.60. Прогноз на счет – 1:1.

3.60
Ничья
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Шабаб
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 