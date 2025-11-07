8 ноября 2025 года в 17:45 состоится поединок 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» сыграет с бывшей командой Стивена Джеррарда – «Аль-Иттифаком».
«Аль-Шабаб»
Форма «Аль-Шабаба» оставляет желать лучшего: лишь одна победа в пяти последних турах при двух ничьих и двух поражениях. Дома картина невеселая: одна победа, ничья и два поражения.
Сейчас каждое очко на вес золота – клуб балансирует над зоной вылета. Известный тренер Иманоль Алгуасиль будет требовать от подопечных железобетонной дисциплины в обороне и молниеносных уколов вперед, используя скорость форвардов.
Последние три игры:
- Аль-Раян – Аль-Шабаб 1:1
- Аль-Хиляль – Аль-Шабаб 1:0
- Аль-Шабаб – Аль-Зульфи 1:0
«Аль-Иттифак»
У «Аль-Иттифака» дела также идут со скрипом: две победы, две ничьи и три поражения за последние семь матчей во всех турнирах. тобы увезти очки из Эр-Рияда, гостям придeтся показать лучшее, на что способны: сохранить атакующий кураж и при этом наконец-то закрыть тылы.
Последние три игры:
- Аль-Иттифак – Аль-Хазм 2:2
- Аль-Фатех – Аль-Иттифак 2:1
- Аль-Иттифак – Аль-Хиляль 0:5
Очные встречи
- Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 3:1
- Аль-Шабаб – Аль-Иттифак 0:1
- Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 1:0
Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттифак»
Обе команды, очевидно, переживают не лучшие времена, выступая сильно ниже уровня ожиданий. Соперники подходят к очной дуэли в кризисе и есть основания полагать, что «Шабаб» и «Иттифак» разойдутся миром.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3.60. Прогноз на счет – 1:1.