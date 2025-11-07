8 ноября 2025 года в 16:50 состоится поединок 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Амбициозный новичок «Неом» будет принимать лидера турнира – «Аль-Наср».

«Неом»

«Неом» – новобранец Про Лиги, подкрепленный отличным финансированием. Ныне командой рулит известный французский специалист Кристоф Галтье (в свое время успешно работал на родине с «Лиллем», чтобы затем провалиться в ПСЖ). Его команда идет на шестой строчке в таблице и настроена побороться за топ-4.

Последние три игры:

Аль-Холуд – Неом 2:3

Неом – Аль-Халидж 1:1

Неом – Аль-Кадисия 1:3

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» Жорже Жезуша и Криштиану Роналду на всех парах прет к долгожданному чемпионскому титулу. «Рыцари» великолепны в новом сезоне – 7 побед в 7 турах. Само собой разумеется, что именно «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу Про Лиги, заработав +3 от ближайшего преследователя (сенсационный «Аль-Таавун»).

Последние три игры:

Аль-Наср – Гоа 4:0

Аль-Наср – Аль-Фейха 2:1

Аль-Наср – Аль-Иттихад 1:2

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Наср»

Пожалуй, «Аль-Наср» КриРо ждет самое непростое испытание на первом отрезке сезона. Считаем, что «рыцари» могут выжать максимум из поездки в гости к команде Кристофа Галтье, но этот вояж не должен получиться простым.

Прогноз: победа «Неома» с форой +1,5. Коэффициент – 1.77. Прогноз на счет – 1:2.