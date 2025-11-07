В субботу, 8 ноября, в 12-м туре Лиги 1 сыграют «Монако» и «Ланс». Матч пройдет в Монако, начало – в 23:05 (мск).

«Монако»

Команда Себастьяна Поконьоли набрала 20 очков и располагается на 5-й позиции. «Монако» добыл 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 23:17.

Последние результаты «Монако»:

04.11.25 «Буде-Глимт» – «Монако» – 0:1;

01.11.25 «Монако» – «Париж» – 0:1;

29.10.25 «Нант» – «Монако» – 3:5.

«Ланс»

«Ланс» набрал 22 очка и занимает 3-е место. Подопечные Пьера Сажа добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 17:10.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

02.11.25 «Ланс» – «Лорьян» – 3:0;

29.10.25 «Мец» – «Ланс» – 2:0;

25.10.25 «Ланс» – «Марсель» – 2:1.

Очные встречи

17.05.25 «Ланс» – «Монако» – 4:0;

01.09.24 «Монако» – «Ланс» – 1:1;

25.02.24 «Ланс» – «Монако» – 2:3;

07.01.24 «Ланс» – «Монако» – 2:2, пен. 5:6;

02.09.23 «Монако» – «Ланс» – 3:0.

Прогноз на матч «Монако» – «Ланс»

У «Ланса» была неделя паузы между матчами в Лиге 1, а «Монако» провел тяжелую (пусть и успешную) игру в Лиге чемпионов. Также не забываем о большом количестве травмированных у монегасков. У гостей будут все шансы зацепиться за очки.