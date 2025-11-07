Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.80

07 ноября 2025 12:33
Монако - Ланс
08 нояб. 2025, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Х2
Сделать ставку

В субботу, 8 ноября, в 12-м туре Лиги 1 сыграют «Монако» и «Ланс». Матч пройдет в Монако, начало – в 23:05 (мск).

«Монако»

Команда Себастьяна Поконьоли набрала 20 очков и располагается на 5-й позиции. «Монако» добыл 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 23:17.

Последние результаты «Монако»:

  • 04.11.25 «Буде-Глимт» – «Монако» – 0:1;
  • 01.11.25 «Монако» – «Париж» – 0:1;
  • 29.10.25 «Нант» – «Монако» – 3:5.

«Ланс»

«Ланс» набрал 22 очка и занимает 3-е место. Подопечные Пьера Сажа добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 17:10.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

  • 02.11.25 «Ланс» – «Лорьян» – 3:0;
  • 29.10.25 «Мец» – «Ланс» – 2:0;
  • 25.10.25 «Ланс» – «Марсель» – 2:1.

Очные встречи

  • 17.05.25 «Ланс» – «Монако» – 4:0;
  • 01.09.24 «Монако» – «Ланс» – 1:1;
  • 25.02.24 «Ланс» – «Монако» – 2:3;
  • 07.01.24 «Ланс» – «Монако» – 2:2, пен. 5:6;
  • 02.09.23 «Монако» – «Ланс» – 3:0.

Прогноз на матч «Монако» – «Ланс»

У «Ланса» была неделя паузы между матчами в Лиге 1, а «Монако» провел тяжелую (пусть и успешную) игру в Лиге чемпионов. Также не забываем о большом количестве травмированных у монегасков. У гостей будут все шансы зацепиться за очки.

  • Прогноз – Х2 с кф. 1.80.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.50.

1.80
Х2
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Ланс Монако
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 